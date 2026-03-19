Szörnyű tragédia az M4-esen: Daruval emelték ki a halálos csapdává vált roncsot a sofőr alól

Valóságos pokol szabadult el csütörtök délelőtt az M4-es autóút 181-es kilométerszelvényénél. Egy dohánytermékeket szállító, hatalmas pótkocsis kamion eddig tisztázatlan okokból elveszítette az uralmat a jármű felett, és elementáris erővel szakította át a belső szalagkorlátot. A monstrum megállíthatatlanul gázolt át a szemközti forgalmi sávokon, majd a Bartapusztai pihenő közelében a mély árokba csapódott, ahol az oldalára borulva állt meg. A halálos baleset helyszínén dobozok százai szóródtak szét, a kamion eleje pedig harmonikaként gyűrődött össze.

Halálos baleset történt az M4-es autópályán Fotó: Nagy Balázs/szoljon.hu

Emberfeletti küzdelem a roncsok között

A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók azonnal megkezdték a mentést, ám a látvány még a szakembereket is megdöbbentette. A Szoljon.hu cikke szerint a vezetőfülke olyan súlyosan deformálódott, hogy a sofőrhöz csak feszítővágókkal és speciális nyomóhengerekkel tudtak utat törni. A mentési munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, miközben a tűzoltók az üzemanyag-szivárgást is próbálták megfékezni a robbanásveszély elkerülése érdekében.

A mentés drámai pillanatait csak fokozták a technikai nehézségek: a szolnoki tűzoltódaru és egy kamionmentő összehangolt munkájára volt szükség, hogy a többtonnás szerelvényt megemeljék. Bár a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, és az egységek megfeszített erővel dolgoztak a sofőr kiszabadításán, a csoda elmaradt. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a roncsok közül kimentett 70 év körüli férfi életét már nem lehetett megmenteni.

Daruval emelték ki a roncsot, a halálos baleset áldozata egy 70 éves sofőr

A tragédia körülményeit – hogy rosszullét, műszaki hiba vagy elalvás vezetett-e a tragédiához – a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az M4-es érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelték el, ami kilométeres torlódást okozott a térségben.