Szörnyű tragédia az M4-esen: Daruval emelték ki a halálos csapdává vált roncsot a sofőr alól

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 16:10
törökszentmiklóskamionos baleset
Keresztülvágott a szemközti sávokon, majd az árokba csapódott egy dohánytermékeket szállító kamion Törökszentmiklósnál; a brutális erejű ütközést a jármű 70 év körüli vezetője nem élte túl.
Valóságos pokol szabadult el csütörtök délelőtt az M4-es autóút 181-es kilométerszelvényénél. Egy dohánytermékeket szállító, hatalmas pótkocsis kamion eddig tisztázatlan okokból elveszítette az uralmat a jármű felett, és elementáris erővel szakította át a belső szalagkorlátot. A monstrum megállíthatatlanul gázolt át a szemközti forgalmi sávokon, majd a Bartapusztai pihenő közelében a mély árokba csapódott, ahol az oldalára borulva állt meg. A halálos baleset helyszínén dobozok százai szóródtak szét, a kamion eleje pedig harmonikaként gyűrődött össze.

Halálos baleset történt az M4-es autópályán Fotó: Nagy Balázs/szoljon.hu

Emberfeletti küzdelem a roncsok között

A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók azonnal megkezdték a mentést, ám a látvány még a szakembereket is megdöbbentette. A Szoljon.hu cikke szerint  a vezetőfülke olyan súlyosan deformálódott, hogy a sofőrhöz csak feszítővágókkal és speciális nyomóhengerekkel tudtak utat törni. A mentési munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, miközben a tűzoltók az üzemanyag-szivárgást is próbálták megfékezni a robbanásveszély elkerülése érdekében.

A mentés drámai pillanatait csak fokozták a technikai nehézségek: a szolnoki tűzoltódaru és egy kamionmentő összehangolt munkájára volt szükség, hogy a többtonnás szerelvényt megemeljék. Bár a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, és az egységek megfeszített erővel dolgoztak a sofőr kiszabadításán, a csoda elmaradt. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a roncsok közül kimentett 70 év körüli férfi életét már nem lehetett megmenteni.

Daruval emelték ki a roncsot, a halálos baleset áldozata egy 70 éves sofőr

A tragédia körülményeit – hogy rosszullét, műszaki hiba vagy elalvás vezetett-e a tragédiához – a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az M4-es érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelték el, ami kilométeres torlódást okozott a térségben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
