Holttestre bukkantak Pécsen - golyóálló mellényesekre is szükség volt

Holttestet találtak Pécsen, és egy férfi kiesett egy társasházból. Sokkoló napokon van túl a Baranya vármegye székhelye.

Holttestet találtak Pécsen a Damjanich utcában egy korábban ismert költő házánál

Holttestet találtak egy korábban ismert költő házánál

A mögöttünk hagyott hét során rengeteg szörnyű eset borzolta a kedélyeket Baranya vármegyében. A rendőrségnek sajnos bőven akadt tennivalója – több tragikus esemény kapcsán is vizsgálatot indítottak - olvasható a BAMA.hu-n. Március 26-án a pécsi Damjanich utcába vonultak ki a rendőrök és a bűnügyi helyszínelők egy családi házhoz miután holtestre bukkantak. A rendőrség még vizsgálja az eset körülményeit. Érdekesség, hogy az érintett épület egy korábban ismert költőhöz köthető.

Kiesett egy férfi a negyedikről, golyóálló mellényesek lepték el a belvárost

Egy nappal korábban, március 25-én a délutáni órákban egy társasház negyedik emeletéről zuhant ki egy férfi a Nagy Imre utcában. Pillanatok alatt a helyszínre érkezett a rendőrség, szalaggal elkerítették majd lezárták az épület előtti szakaszt, innen lehetett sejteni, hogy nagy lehet a baj. Utólag a BAMA.hu-hoz juttatok információk szerint egy gyermek is végig nézte a balesetet, amit a 40 éves férfi szerencsével határos módon élve megúszott.

Március 23-án a pécsi Árkád bevásárlóközpontnál volt hatalmas káosz, miután egy nagyszabású rendőri akció zajlott le Pécs belvárosában. Golyóálló mellényben érkeztek a hatóságok a Bajcsy-Zsilinszky utcába. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szabályszegés miatt intézkedtek a helyszínre érkező rendőrök - olvasható a Bama.hu-n.