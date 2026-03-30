BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Zalán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Holttestre bukkantak Pécsen - golyóálló mellényesekre is szükség volt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 07:55
Zűrös napokat tudhat maga mögött a vármegyeszékhely. Holttestet találtak, egy ember kiesett az emeletről, és golyóálló mellényben is kivonultak a rendőrök.

Fotó: Sándor Judit/Bama.hu

Holttestet találtak egy korábban ismert költő házánál

A mögöttünk hagyott hét során rengeteg szörnyű eset borzolta a kedélyeket Baranya vármegyében. A rendőrségnek sajnos bőven akadt tennivalója – több tragikus esemény kapcsán is vizsgálatot indítottak - olvasható a BAMA.hu-n. Március 26-án a pécsi Damjanich utcába vonultak ki a rendőrök és a bűnügyi helyszínelők egy családi házhoz miután holtestre bukkantak. A rendőrség még vizsgálja az eset körülményeit. Érdekesség, hogy az érintett épület egy korábban ismert költőhöz köthető.  

Kiesett egy férfi a negyedikről, golyóálló mellényesek lepték el a belvárost

Egy nappal korábban, március 25-én a délutáni órákban egy társasház negyedik emeletéről zuhant ki egy férfi a Nagy Imre utcában. Pillanatok alatt a helyszínre érkezett a rendőrség, szalaggal elkerítették majd lezárták az épület előtti szakaszt, innen lehetett sejteni, hogy nagy lehet a baj. Utólag a BAMA.hu-hoz juttatok információk szerint egy gyermek is végig nézte a balesetet, amit a 40 éves férfi szerencsével határos módon élve megúszott.  

Március 23-án a pécsi Árkád bevásárlóközpontnál volt hatalmas káosz, miután egy nagyszabású rendőri akció zajlott le Pécs belvárosában. Golyóálló mellényben érkeztek a hatóságok a Bajcsy-Zsilinszky utcába. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szabályszegés miatt intézkedtek a helyszínre érkező rendőrök - olvasható a Bama.hu-n.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
