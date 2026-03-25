Sokkoló felfedezés : holttestet találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón

Holttestet találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón: a megrázó tragédiáról a Haon.hu számolt be kedden.

Holttest szorult egy autó alá - a kocsiját szerelhette az áldozat

Kedden délután riasztották a tűzoltókat és a mentőket a déli órákban, miután egy férfira ráesett a saját autója. A tűzoltók leemelték a járművet a férfiról, akit ezután átadtak a mentősöknek, de sajnos már nem tudtak rajta segíteni. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint már csak az idős férfi halálát tudták megállapítani.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A 70 év körüli férfi a helyi információk szerint a férfu az autóját javította, amikor a gépjármű ráesett - áll a Tények cikkében.