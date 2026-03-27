Szerelmes szíve miatt ül éveket a 71 éves magyar nagypapa, aki beleszeretett Bettybe, a Facebook-álprofilba

Még ma is hisz szerelme ártatlanságában az nyugdíjas magyar férfi, aki Thaiföldről Münchenbe szállított hat kilogramm kábítószert, online ismerőse kérésére. A férfi a csaló Bettyt a Facebookon ismerte meg. A nő rávette arra, hogy egy sporttáskát Ázsiából Európába vigyen. Mindezt szerelemből tette a heroincsempész nyugdíjas.

A heroincsempész nyugdíjas ma sem kételkedik online szerelme szavában Fotó: Tero Vesalainen

Még mindig hisz szerelmének a heroincsempész nyugdíjas

A 69 éves férfit az igazságügyi pszichiáter is megvizsgálta, hogy vajon felmerülhet-e az időskori demencia jele de, mint kiderült a bűncselekmény idején a férfi tökéletesen beszámítható állapotban volt, nincs vele semmi baj, azon kívül, hogy szerelmes.

Négy év börtönt kapott

Az ügyet a német Landshut tartományi bíróság tárgyalta, ahol a 69 éves férfit szándékos, nem engedélyezett kábítószer-kereskedelemben való bűnsegédlet, valamint jelentős mennyiségű kábítószer jogellenes behozatala miatt négy év szabadságvesztésre ítélték. Az ügy azért is figyelemreméltó, mert az idősödő úr feltehetően egy úgynevezett „love scammer”, azaz szerelmi csaló áldozata lett. A 69 éves magyar férfi négy év börtönbüntetést kapott amiért tavaly július 13-án hajnali 5 óra körül Betty kérésére Bangkokból a müncheni repülőtérre utazott, ahonnan tovább akart utazni Nizzába, hogy ott átadjon egy sporttáskát a benne lévő droggal. A védelem szerint a férfi nem tudta, hogy kemény drogot szállít.

Szerelmi csapda közepén találta magát

A férfi a magyarországi tanyáján szinte remeteként élt, balszerencséjére fent volt a Facebookon. Itt ismerte meg Bettyt aki azt állította, hogy egy olaj- és gázipari vállalat tulajdonosa, és akinek örömmel követte az utasításait. A kettejük közötti kiterjedt chatbeszélgetésekből kiderül az is, hogy a 69 éves férfi korábban szívességből már egyszer szállított egy táskát Vietnámból Európába. Mindkét alkalommal kényszer nélkül cselekedett, de nem vezérelte haszonszerzés, ezért a bíróság kilenc hónappal csökkentette a büntetést.

100 millió álprofil évente

A Meta több száz millió hamis profilt távolít el évente a platformjairól. Az álprofilok hatalmas károkat okoznak világszerte. A kitalált személyiséggel operáló hamis oldalak leggyakrabban másoktól lopott fényképeket, vagy mesterséges intelligencia segítségével létrehozott portrékat használnak profilképként. A legtöbb esetben anyagi kárt okoznak a mögöttük megbújó bűnözők, de az is éppen elég, ha erkölcsi kár éri azt, aki bedől nekik.