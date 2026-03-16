Rejtélyes telefonhívás után zuhant az autóra a férfi Erzsébetvárosban: megszólal a Borsnak a szemtanú

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 14:15
A szemtanú megdöbbentő dolgokat mesélt a Borsnak. Elmondta, hogy először hangos üvöltözésre figyelt fel, majd amikor kinézett az ablakán, látta, hogy a fiatal férfi az autóra zuhant és a földön fekszik. Kiderült az is, hogy mi történt az esést megelőző percekben.
Mongyi Nikolett
Sokkoló eset történt szombat (márc. 14.) hajnalban az Erzsébetvárosban, a Vörösmarty utcában. Az egyik társasház harmadik emeletéről kiugrott, egy 24 éves francia férfi. A lakók a hatalmas csattanásra riadtak fel, akkor látták meg, hogy az áldozat éppen egy autóra zuhant, amit teljesen összetört. A Bornak megszólalt az eset szemtanúja, valamint kiderítettük, hogy mi történt a balesetet megelőző percekben. A férfi azóta túl van az életveszélyen

A harmadik emeletről, az ablakból ugrott ki a fiatal , aki az autóra zuhant Fotó: Bors

Telefonhívás után autóra zuhant a fiatal

A Vörösmarty utca 19-es szám alatti társasház harmadik emeletén, egy Airbnb-t üzemeltetnek. A lakók szerint ez már régóta így van, mindig váltják egymást a külföldiek. Általában a helyiek hallják a hangoskodást, bulizást, de ezúttal az éjszaka tragédiába fulladt. Rendőrök és mentősök vonultak az utcába, amit teljes egészében le is zártak. Kiderült, hogy a harmadik emeleti bérlakásból egy férfi kiugrott, majd ráesett az egyik ott parkoló autóra. 

Egyenesen ráesett a parkoló autóra a francia férfi Fotó: Bors

Hozzám már a rendőrök csöngettek be

 - kezdte lapunknak Neirabiné Bosányi Beatrix "Az én lakásom legalul van és az ablakom épp oda néz, ahová a fiatal esett. Hajnalban először csak hangokat hallottam. Üvöltöztek, vita volt. Ezután néztem ki az ablakomon és láttam meg, hogy a fiatal fiú ráesett az előttem parkoló autóra, amit teljesen összetört, majd a két autó közé a földre zuhant. Nem mozdult. Utána nagyon gyorsan megjöttek a mentősök és a rendőrök. Lezárták az egész utcát. A mentősök rárakták a hordágyra és az utcán látták el. Ez hosszú ideig tartott, utána tudták csak berakni a mentőbe." 

A szemtanú látta, amint elszállítják a mentősök a fiút a zuhanás után Fotó: Bors

A szemtanú azt is elmondta, hogy később a rendőrök elvittek egy külföldi fiút. 

Aztán később azt láttam, hogy a rendőrök az emeletről kísérnek le egy fiút, aki nem volt megbilincselve… Kérdeztem a rendőröket, hogy mi történt. Akkor még az elején azt mondták, hogy bűncselekmény, kidobták az ablakon a fiút

 – zárta szavait a szemtanú.

Valójában ez történt a szörnyű hajnalon

A Bors információi szerint a tragédiát megelőző pillanatokban a francia fiú egyedül volt a szobában. Egyedül volt, ám kapott egy rejtélyes telefonhívást, ami annyira felzaklatta, hogy úgy döntött, kiveti magát a harmadik emeleti ablakból. A fiú kiugrott az ablakon át, egyenesen az autóra, ami összetört. Társát pedig kihallgatásra vihették el a rendőrök, hogy beszámoljon arról, mi történt az éjszaka. 

Információink szerint a francia fiú túl van az életveszélyen, stabil az állapota. 

Kérdésünkre a BRFK a következőt közölte lapunkkal, az esetről: 

Az esettel összefüggésben idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A férfit a mentők kórházba vitték.


 

Figyelem! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!

 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
