Rejtélyes telefonhívás után zuhant az autóra a férfi Erzsébetvárosban: megszólal a Borsnak a szemtanú

Sokkoló eset történt szombat (márc. 14.) hajnalban az Erzsébetvárosban, a Vörösmarty utcában. Az egyik társasház harmadik emeletéről kiugrott, egy 24 éves francia férfi. A lakók a hatalmas csattanásra riadtak fel, akkor látták meg, hogy az áldozat éppen egy autóra zuhant, amit teljesen összetört. A Bornak megszólalt az eset szemtanúja, valamint kiderítettük, hogy mi történt a balesetet megelőző percekben. A férfi azóta túl van az életveszélyen.

A harmadik emeletről, az ablakból ugrott ki a fiatal , aki az autóra zuhant Fotó: Bors

Telefonhívás után autóra zuhant a fiatal

A Vörösmarty utca 19-es szám alatti társasház harmadik emeletén, egy Airbnb-t üzemeltetnek. A lakók szerint ez már régóta így van, mindig váltják egymást a külföldiek. Általában a helyiek hallják a hangoskodást, bulizást, de ezúttal az éjszaka tragédiába fulladt. Rendőrök és mentősök vonultak az utcába, amit teljes egészében le is zártak. Kiderült, hogy a harmadik emeleti bérlakásból egy férfi kiugrott, majd ráesett az egyik ott parkoló autóra.

Egyenesen ráesett a parkoló autóra a francia férfi Fotó: Bors

Hozzám már a rendőrök csöngettek be

- kezdte lapunknak Neirabiné Bosányi Beatrix. "Az én lakásom legalul van és az ablakom épp oda néz, ahová a fiatal esett. Hajnalban először csak hangokat hallottam. Üvöltöztek, vita volt. Ezután néztem ki az ablakomon és láttam meg, hogy a fiatal fiú ráesett az előttem parkoló autóra, amit teljesen összetört, majd a két autó közé a földre zuhant. Nem mozdult. Utána nagyon gyorsan megjöttek a mentősök és a rendőrök. Lezárták az egész utcát. A mentősök rárakták a hordágyra és az utcán látták el. Ez hosszú ideig tartott, utána tudták csak berakni a mentőbe."

A szemtanú látta, amint elszállítják a mentősök a fiút a zuhanás után Fotó: Bors

A szemtanú azt is elmondta, hogy később a rendőrök elvittek egy külföldi fiút.

Aztán később azt láttam, hogy a rendőrök az emeletről kísérnek le egy fiút, aki nem volt megbilincselve… Kérdeztem a rendőröket, hogy mi történt. Akkor még az elején azt mondták, hogy bűncselekmény, kidobták az ablakon a fiút

– zárta szavait a szemtanú.

Valójában ez történt a szörnyű hajnalon

A Bors információi szerint a tragédiát megelőző pillanatokban a francia fiú egyedül volt a szobában. Egyedül volt, ám kapott egy rejtélyes telefonhívást, ami annyira felzaklatta, hogy úgy döntött, kiveti magát a harmadik emeleti ablakból. A fiú kiugrott az ablakon át, egyenesen az autóra, ami összetört. Társát pedig kihallgatásra vihették el a rendőrök, hogy beszámoljon arról, mi történt az éjszaka.