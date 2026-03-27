Halálra kínozták zárkatársukat a budapesti rabok - Most megszületett az ítélet

A Fővárosi Főügyészség 2024-ben emelt vádat a sértett három egykori zárkatársa ellen, kettőt többszörösen minősülő társtettesként elkövetett emberöléssel, harmadik társukat segítségnyújtás halált okozó elmulasztásával vádolta meg - írták a közleményben.

Mint felidézték, a Fővárosi Törvényszék 2025. szeptember 25-én kihirdetett elsőfokú ítéletével a többszörös visszaeső társtetteseket különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt mondta ki bűnösnek, és mindkettőjüket életfogytiglanra ítélte. E szerint az egyik vádlott leghamarabb 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra, míg tettestársa tényleges életfogytiglant kapott. Harmadik társukat segítségnyújtás elmulasztása miatt 2 év és 6 hónap börtönre ítélte az elsőfokú bíróság.

Az elsőfokú ítélet szerint a három elkövető egy zárkában volt elhelyezve egy fővárosi büntetés-végrehajtási intézetben a sértettel, akit az első- és a másodrendű vádlott hol bántalmazott, hol testedző gyakorlatokhoz használt. 2022. augusztus közepén a tettestársak két napig megtiltották a sértettnek, hogy egyen, így éheztetve őt, majd két nap elteltével megparancsolták neki, hogy a zárkában felhalmozott ételből x fél óra leforgása alatt egyen meg nagyobb mennyiséget. Ennek sikertelenségét látva az első- és másodrendű vádlott a sértettet kikötözte az emeletes ágyhoz, s negyed órán keresztül felváltva ütlegelte, rugdosta. A harmadrendű vádlott mindezt látta, de sehogy nem nyújtott segítséget a sértettnek.

A sértett nagyszámú külső és belső sérülést, valamint töréseket szenvedett, csak a másnap reggeli zárkaellenőrzés során hívtak orvosi segítséget, az újraélesztésére tett kísérlet eredménytelen maradt, belehalt a bántalmazásba.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész az élet elleni bűncselekményt végrehajtó két vádlott terhére aljas indokból történt elkövetés megállapításáért, továbbá az elsőrendű vádlott esetében is a feltételes szabadságból történő kizárásért fellebbezett. A vádlottak és védőik felmentésért, enyhítésért fellebbeztek.