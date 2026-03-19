Ecsegi gyilkosság: friss fejleményt közölt a rendőrség

Ecseg
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 11:32
Információk szerint Cs. Csaba kést használva végzett testvérével. Az ecsegi gyilkosság nyomozását a hatóságok most lezárták.
Lezárult a nyomozás a tavaly szeptemberben történt ecsegi gyilkosság ügyében.

Mit tudunk az ecsegi gyilkosságról?

Szeptember 13-án, 16 óra körül érkezett a bejelentés a 43 éves Cs. Csabától, miszerint holtan találta lánytestvérét a lakásukban. A 40 éves Nikolett a helyszínen életét vesztette, halálát idegenkezűség okozta. A bejelentőt az ügyben összefüggésbe hozták az esettel, ezért elfogták.

Nikolettel több késszúrás végzett; a tragédiának a 7 éves kislánya is szemtanúja volt. A szomszédok elmondása szerint a két testvér között feszült volt a viszony, és gyakran veszekedtek. Miután a férfi megszúrta Nikit egy vita közben, a kislány találta meg az édesanyját, és szólt Csabának, hogy valami nincs rendben, mert anyukája nem mozog.

A férfi ezt követően telefonon értesítette a hatóságokat, és bejelentette, hogy "valaki" végzett a húgával. A szomszédok szerint aznap nem hallottak semmit, és ha észleltek volna gyanús zajt, átmentek volna segíteni a nőn.

Csabát emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Ezt követően a bíróság elrendelte a letartóztatását, amelyet a nyomozás teljes ideje alatt fenntartottak. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a napokban befejezte az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal továbbította a főügyészségnek az ügyben - írja a Rendőrség.

 

