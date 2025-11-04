Összetört a tűzoltók szíve, amikor rájöttek, kit mentenek a baleset helyszínén

Egy olasz tűzoltó számára élete legszörnyűbb pillanata következett be, amikor egy súlyos autóbaleset helyszínére riasztották – és ott kellett szembesülnie azzal, hogy az áldozat a saját fia volt.

Tűzoltót sokkolta az ami helyszínen várta

Fotó: unsplash

A tűzoltók mindent megpróbáltak

A 25 éves Omar Masia október 26-án hajnalban négy barátjával tért haza egy buliból, amikor autójuk, egy BMW, letért az útról Szardínia szigetén, a Baldu-hídon, és a rozsdás korláton áttörve mintegy tíz métert zuhant egy kiszáradt folyómederbe. A kocsi a tetejére borult, és Omar, aki a hátsó ülésen ült, a becsapódáskor azonnal életét vesztette.

A jármű többi utasa közül ketten ki tudtak mászni a roncsból, és mivel a környéken nem volt térerő, gyalog indultak el segítségért. Ők értesítették a hatóságokat, akik rövid időn belül a helyszínre siettek – köztük Omar édesapja, Massimiliano Masia, a helyi tűzoltóság tagja is.

Amikor a rádión beolvasta a diszpécser a balesetben érintettek nevét, a férfi kétségbeesve kiáltott fel:

„De hiszen ez az én fiam!”

A Baldu–L’Agnata úton Massimiliano azonnal felismerte fia barátait, majd megtudta, hogy Omar a kocsiban rekedt. Végignézte, ahogy kollégái próbálják újraéleszteni – sikertelenül. Omar, aki a közeli Calangianus városából származott, villanyszerelőként dolgozott.

Antonio Giordano, a sassari tűzoltóság parancsnoka közleményében úgy fogalmazott:

„A gondolat, hogy Massimiliano, aki egész életét mások megmentésének szentelte, egy olyan balesethez sietett, amelyben éppen azt az embert veszítette el, akit a legjobban szeretett, felfoghatatlan fájdalom.”

A rendőrség jelenleg is vizsgálja, miért sodródott le a BMW az útról. A sofőr enyhén a megengedett határ fölötti alkoholértéket mutatott, ellene halálos közúti baleset okozása miatt emeltek vádat, tudta meg a Mirror.