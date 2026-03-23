Hableány-katasztrófája: van egy eddig nem ismert, közös szál a tatabányai drogos ámokfutóval

Mint azt a Bors megírta, 2025. január 9-én, kora este B. Szilvió Tatabánya határában a Mercedesével, belerongyolt egy néptáncos társaságot szállító Fordba. A baleset következtében hárman is életüket vesztették. A vétkes sofőr szervezetében a kokaint és a marihuánát is kimutatták, de bebizonyosodott, hogy már „csak” az utóbbinak állt a hatása alatt. A fűfogyasztás egyik következménye a reakció lassulása, ez pedig kulcsszerepet játszott a tragédiában. A járművezetés bódult állapotban bűncselekményt a Büntető Törvénykönyv 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, amennyiben a baleset következtében kettőnél több ember meghal. B. Szilviót a Tatabányai Járásbíróság 6 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. A gyászolók ügyvédje a balesetet a Hableány-katasztrófához hasonlította.

Borbély Zoltán párhuzamra lelt, a Hableány-katasztrófa és a tatabányai baleset között / Fotó: Kovács Dávid / Bors

A Hableány-katasztrófa kapitánya Szilvióhoz hasonlóan érvel?

Borbély Zoltán, a gyászoló családok jogi képviselője a március 19-i perbeszédében utalt rá, hogy a vádirat a balesetben elhunyt Marcell terhére rótta, hogy ő maga is elkövetett egy hibát. A fiatal férfi vezette a néptáncosok kocsiját. A KRESZ rendelkezése szerint ugyanis a közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, amelynek műszaki, biztonsági és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban rögzített feltételeknek. Tényszerűen megállapítható, hogy az áldozatok által használt Ford gépjármű bal hátsó helyzetjelző lámpája nem működött.

A jobboldali helyzetjelző lámpa és a rendszámtábla által megvilágított jármű az ütközés előtti 3-4 másodpercben a közvilágítással ellátott útszakaszon haladt, így jelenléte akár egy futballpályányi távolságból is észlelhető lett volna. Az igazságügyi szakértő is megállapította, hogy nem az autó volt észrevehetetlen, hanem egyszerűen az észlelése maradt el, illetve következett be olyan későn, hogy már nem volt lehetőség a karambol elkerülésére

– jelentette ki a jogász, majd egy megdöbbentő párhuzamra hívta fel a figyelmet: 2019. május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó letarolta a Hableány sétahajót. A búvárok 27 ember holttestét emelték ki a Dunából, egy személy pedig azóta sem került elő, bár nyilvánvalóan ő is életét vesztette.