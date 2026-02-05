Kiderült, miért van szükség új eljárásra a Hableány-katasztrófa ügyében

Mint arról a Bors is beszámolt, összesen 27-en vesztették életüket, amikor 2029. május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó letarolta, majd maga alá gyűrte a koreai utasokat szállító Hableány sétahajót. A vádirat szerint a hatalmas hajó kapitánya előzetesen legalább öt percig nem a hajó kormányzásával foglalkozott, és mire rájött, mekkora bajt okozott, már késő volt, a két hajó ütközését már nem lehetett elkerülni.
A halottak között van a Hableány magyar legénysége, a kapitány, illetve egy matróz. A baleset után egy koreai állampolgár holtteste nem került elő, s bár feltételezhető, hogy ő sem élte túl a szerencsétlenséget, a tragédia óta is eltűntként tartják nyilván. A búvárok napokig dolgoztak a holttestek, majd a roncs kiemelésén.
A szállodahajó kapitányát az ügyészség halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja.
A közel hét évvel ezelőtti baleset ügyében a Pesti Központi Kerületi Bíróság egyszer már hozott ítéletet. A 2023. szeptember 26-án született döntés értelmében a kapitánynak 5 év 6 hónapot kellene fogházban töltenie, és 6 évig a hivatását sem gyakorolhatná. Az ítéletet azonban a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot. Ez akkor fordulhat elő, ha például szabálytalanságot, vagy hiányosságot találnak az eljárásban. A Viking Sigyn kapitánya szabadlábon védekezik.
A tervek szerint a mai napon kihallgatják a vádlottat.
Borbély Zoltán, a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. ügyvédje lapunknak elmondta, hogy törvénynél fogva kizárt bíró vett részt az eljárásban, ezt pedig azokból az idézetekből vonta le a másodfokú bíróság, amelyeket a hangfelvételekből gyűjtöttek össze.
Ez a hangfelvétel rögzítette az egész tárgyalást, akkor is működött, amikor már vége volt a tárgyalásnak. Voltak olyan mondatok, amelyek egyfajta prejudikálásnak hatottak, és ez olyan mennyiségű volt, amely a másodfokú bíróság szerint a bíró elfogultságát alapozta meg"
- mondta Borbély Zoltán, majd példaként említette, hogy voltak megjegyzések például a szakértőre, amelyeket az emberek egymás között mondhatnak, de ítélet előtt nem szerencsés. Ettől függetlenül az ügyvéd a tárgyalási folyamatban nem érzett elfogultságot.
