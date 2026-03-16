"A saját embereimnek ordítottam, hogy menjenek segíteni" - Drámai vallomások hangzottak el a Hableány-tragédia tárgyalásán

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, 2019. május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó a Margit hídnál letarolta a Hableány sétahajót. A balesetben 28-an meghaltak, egy koreai állampolgár pedig azóta sem került elő. Az ügyészség álláspontja szerint a közlekedési katasztrófát a monstrum kapitánya okozta, mert legalább 5 percig nem a szállodahajó vezetésével foglalkozott. Az eljárás most tanúkihallgatásokkal folytatódott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
Elsőként egy fiatal nőt hallgattak meg tanúként, aki manapság villamosvezetőként dolgozik. Azzal kezdte, az idő elteltével már nincsenek emlékei, fenntartja a korábbi vallomását, amit dr. Kovács Ervin bíró ismertetett.
A tragédia idején még sétahajózásokat vitt a Dunán, a Hullám nevű járművet vezette a baleset idején. A Jászai Mari tértől indultak az Erzsébet híd irányába, majd onnan vissza.
A Lánchídnál láttam, hogy két hajó manőverezik előttem, a Viking mögött az Idun szállodahajó indult. Ekkor párhuzamosan haladtam a Syginnel, ami aztán gyorsított. Amikor megelőzött, megláttam a Hableányt, ami velünk egy irányban közeledett. A rádióban hallottam, hogy ember van a vízben. Aztán láttam, hogy emberek kapálóznak a Dunában. A saját embereimnek ordítottam, hogy menjenek segíteni. Két kollégám két embert kifogott, kikötöttem, jelentettem a történteket
– így számolt be a balesetről, írja a Blikk.
