„Megyünk, mint az úthenger” – döbbenetes videó látott napvilágot Orbán Viktorról

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor csütörtökön beszédet mondott a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen.
Az eseményen mások mellett kiderült, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár tovább bővül; az idén már 140 új munkatársat vettek fel, így a létszám elérte az ötezer főt. A látogatásról most pedig egy eddig nem látott videót osztott meg a miniszterelnök.
5000 munkahely Kecskeméten. Megyünk, mint az úthenger
- írta bejegyzésében Orbán Viktor.
