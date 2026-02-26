Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Edina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Megyünk, mint az úthenger” – döbbenetes videó látott napvilágot Orbán Viktorról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 16:51
KecskemétgyárMercedesvideó
A kecskeméti Mercedes-gyár tovább bővül.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor csütörtökön beszédet mondott a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (b) a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepség után 2026. február 26-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az eseményen mások mellett kiderült, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár tovább bővül; az idén már 140 új munkatársat vettek fel, így a létszám elérte az ötezer főt. A látogatásról most pedig egy eddig nem látott videót osztott meg a miniszterelnök. 

5000 munkahely Kecskeméten. Megyünk, mint az úthenger 

- írta bejegyzésében Orbán Viktor. 

 Orbán Viktor: Megyünk, mint az úthenger 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu