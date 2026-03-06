Borzalmas tragédiáról kaptunk hírt: összedőlt egy idősotthon, 12 ember életét vesztette

Az idősotthont ért tragédia során 12 lakó életét vesztette, többeket a romok alól kellett kimenteni. A tragédia az éjjeli órákban történt, reggelre fejezték be a mentési munkálatokat a tűzoltók.

Egy négyemeletes idősotthon omlott össze Brazíliában, 12 ember életét vesztette a tragédiában. Március 5-én, helyi idő szerint a hajnali órákban 1:30-kor a Belo Horizonte városában lévő Casa de Repouso Pró-Vida idősotthon összedőlt, és a romok maguk alá temették a bentlakókat. A tragédiát megerősítette a Minas Gerasis állam katonai tűzoltósága a Facebookon, bejegyzésükben videókat is közzétettek a mentési munkálatokról.

A TV Globóra hivatkozva a G1 közölte, hogy a tragédia során az épületben összesen 29 ember tartózkodott, az áldozatok között van egy 99 és 96 éves nő, valamint egy 77 éves férfi is. Hozzátették, hogy péntek reggel egy 77 éves nő holttestét emelték ki utoljára a romok közül.

A szoba mennyezetén, ahol tartózkodnia kellett volna, egy lyuk tátongott, beszakadt a födém, ő pedig egy emelettel lejjebb zuhant. Az alagsorba kellett bejutnunk, ahol át kellett kutatnunk a romokat, itt találtuk meg az áldozatot. Sajnos nem élte túl a balesetet, nem mutatott már életjeleket

- mondta Elias Cristóvão tűzoltó hadnagy az utoljára megtalált áldozat kapcsán.

A mentési munkálatok során nyolc embert élve sikerült kimenteni, rajtuk kívül kilencen pedig maguktól tudták elhagyni a baleset helyszínét. Az omlás oka egyelőre ismeretlen - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.