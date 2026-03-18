Félmeztelenül táncolt a diák egy autó tetején, mielőtt elütötték

Félmeztelenül twerkelt, súlyos fejsérüléssel végezte

A 22 éves férfi súlyos fejsérülést szenvedett, miután kirepült a dzsipjéből Port Aransasban, egy Corpus Christi közelében található népszerű tengerparti helyen - közölte a helyi rendőrség.

A felvételen a férfi látható, amint táncol a tetőn; majd egy másik már a baleset következményét mutatja be, amint a mentősök ellátják a sérüléseit, miközben a sofőr és az utasok - mindannyian fürdőruhában - figyelik az eseményeket.

A Jeep sofőrjét, Riley Rhoadest, ittas vezetés miatt tartóztatták le, miután elbukott az alkoholszondás teszten. Rhoades ellen ittas testi sértés miatt emeltek vádat, és 10 000 dolláros (kb. 3.2 millió forintos) óvadék ellenében a Nueces megyei börtönben tartják fogva.

A tragikus, nagy sebességű twerkelés csupán egyike volt a Port Aransasban történt kaotikus hétvégének. A város mindössze 3000 állandó lakosnak ad otthont, de évente 80-100 ezer látogatót fogad a tavaszi szünet folyamán - mondta a város polgármestere, Wendy Moore. (New York Post)