Szükségállapot New Yorkban: elesett a Nagy Alma a hó elleni küzdelemben

Tíz éve nem tapasztalt az Egyesült Államok északkeleti része olyan hóvihart, ami most csapott le: 100 kilométeres óránkénti sebességgel és fél méteres hóval küzd az ország érintett fele. Zohran Mamdani, New York polgármestere súlyos döntést hozott: szükségállapotot hirdetett, ráadásul lezárta a város összes utcáját, hídját és autópályáját helyi idő szerint vasárnap este 9 órától hétfő délig.

Szükségállapotot rendeltek el New Yorkban a hóhelyzet miatt Fotó: AFP

Szükségállapot, lezárt utcák: New York elesett, a hó győzött

A korlátozás ideje alatt csakis vészhelyzet esetén szabad bármilyen járművel útnak indulni. A Nemzeti Gárda 100 tagja van jelen. Az iskolákat is bezárták.

Hókotrók dolgoznak New Yorkban Fotó: NurPhoto via AFP

Ugyanakkor nem New York az egyetlen, ahol szükségállapotot hirdettek a hóviharok miatt, hanem Massachusettsben, Connecticutban, Delaware-ben, New Jersey-ben és Rhode Islanden is. A hóviharriadó körülbelül 40 millió embert érint. Ráadásul New Jersey-ben több mint 20 ezer ember maradt áram nélkül, de nem jobb a helyzet Virginiában, Delaware-ben és Marylandben sem, ahol több ezer háztartásnak kell áramszolgáltatás nélkül átvészelnie az ítéletidőt.

New Jersey-ben 20 ezren maradtak áram nélkül Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Az extrém időjárás természetesen a hóviharral sújtott területek repülőjáratait is érinti: 9000 járatot töröltek, több száz pedig késik - írja a BBC.