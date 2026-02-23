HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
New York, hóvihar, 2026. február 22

Szükségállapot New Yorkban: elesett a Nagy Alma a hó elleni küzdelemben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 09:10
Lezárták a város összes utcáját. Történelmi erejű vihar csapott le New Yorkra és az Egyesült Államok keleti partjára.

Tíz éve nem tapasztalt az Egyesült Államok északkeleti része olyan hóvihart, ami most csapott le: 100 kilométeres óránkénti sebességgel és fél méteres hóval küzd az ország érintett fele. Zohran Mamdani, New York polgármestere súlyos döntést hozott: szükségállapotot hirdetett, ráadásul lezárta a város összes utcáját, hídját és autópályáját helyi idő szerint vasárnap este 9 órától hétfő délig.

Szükségállapotot rendeltek el New Yorkban a hóhelyzet miatt
Szükségállapotot rendeltek el New Yorkban a hóhelyzet miatt  Fotó: AFP

Szükségállapot, lezárt utcák: New York elesett, a hó győzött

A korlátozás ideje alatt csakis vészhelyzet esetén szabad bármilyen járművel útnak indulni. A Nemzeti Gárda 100 tagja van jelen. Az iskolákat is bezárták. 

New York, hóvihar, 2026. február 22
Hókotrók dolgoznak New Yorkban  Fotó: NurPhoto via AFP

Ugyanakkor nem New York az egyetlen, ahol szükségállapotot hirdettek a hóviharok miatt, hanem Massachusettsben, Connecticutban, Delaware-ben, New Jersey-ben és Rhode Islanden is. A hóviharriadó körülbelül 40 millió embert érint. Ráadásul New Jersey-ben több mint 20 ezer ember maradt áram nélkül, de nem jobb a helyzet Virginiában, Delaware-ben és Marylandben sem, ahol több ezer háztartásnak kell áramszolgáltatás nélkül átvészelnie az ítéletidőt.

Snowfall in Jersey City in New Jersey, on February 22, 2026
New Jersey-ben 20 ezren maradtak áram nélkül  Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Az extrém időjárás természetesen a hóviharral sújtott területek repülőjáratait is érinti: 9000 járatot töröltek, több száz pedig késik - írja a BBC.

 

