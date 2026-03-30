Ezekkel jelzik az éjszakai betörést a tolvajok - nagy bajban lehetsz

Az éjszakai betörésnek már korábban lehetnek jelei az otthonunknál. Két átányi lakos egyetlen éjszaka leforgása alatt három ingatlant is kifosztott. A rendőrség most felhívja a figyelmet az előjelekre, így ha ilyet találsz az otthonod környékén nagy bajban lehetsz.
Egyetlen éjszaka alatt három ingatlant is kifosztott két Heves vármegyei lakos, ám nem sokáig örülhettek a zsákmánynak, mert a rendőrök gyorsan a nyomukra bukkantak. Az ügy hátterében szervezettnek tűnő lopás áll, amelynek tettesei rövid időn belül rendőrkézre kerültek - írta a Heol.hu.
Az eset még tavaly tavasszal történt, amikor két átányi lakos egy éjszaka leforgása alatt három helyi ingatlanba tört be. A betörések során vízmelegítőket, kerékpárokat és más értékeket vittek el. Sokáig ugyan nem élvezhették a “zsákmányt”, ugyanis a rendőrök pár órán belül azonosították, majd elfogták az elkövetőket, akik a kihallgatásuk során végül beismerő vallomást tettek. A nyomozók a kutatás során találták meg az illetéktelenül eltulajdonított tárgyak nagy részét. A Hevesi Rendőrkapitányság Tiszanánai Rendőrőrse lopás bűntette miatt eljárást indított a két átányi lakossal szemben.
A betörők már a lopás előtt megkezdik a “munkát”, amelynek során különböző jelekkel, szimbólumokkal jelölik meg az adott épületet, lakást, ahova a betörést tervezik. A Heol.hu cikkében összeszedték az ismert szimbólumokat, amelyre a rendőrség is felhívja a figyelmet: bárki, akik ezek közül bármelyiket is megtalálja az otthona közelében, azonnal értesítse a rendőrséget.
Ahova betörést terveznek, oda keresztet (+) raknak a betörők. A háromszög egyedülálló nőt jelent, a rombusszal üres épületet jelölnek. Cikkcakkos vonallal pedig az őrzőkutyát jelzik a betörők. Emellett a “célpontot” lábtörlőre ragasztott ragasztószalaggal, érmékkel is megjelölik a tettesek.
Ha ezek közül bárki, bármelyik szimbólumot megtalálja az otthona közvetlen közelében - postaládán, lábtörlőn, kapun, ajtón stb – azonnal értesíteni kell a rendőrséget, ugyanis a lopás bármikor megtörténhet.
A statisztikák megállapították, hogy bár csökkent a hagyományos betörések száma, az elkövetők technológiai tudása ennek ellenére növekszik. A becslések szerint Európában a bűncselekmények 18 százalékát a betörések teszik ki.
A rendőrség felhívta néhány olyan fontos dologra a figyelmet, amellyel pluszban elkerülhető, hogy az otthonunkba törjenek. A Police.hu-n azt ajánlják a szakemberek, hogyha lehet, akkor rendelkezzen a ház masszív nyílászárókkal, a bejárati ajtó akár többpontos biztonsági zárral, valamint megerősített hátsó- és garázsajtókkal. Az üvegekre nem árt betörésgátló fóliát elhelyezni, illetve ne hagyjuk bukón az ablakokat.
Az értékek védelmét azzal is megerősíthetjük, hogy ne tartsunk nagy mennyiségű készpénzt, ékszert otthon, viszont, ha nincs más lehetőségünk az elhelyezésükhöz, akkor próbáljuk meg biztonsági szekrényben elhelyezni. A hang- és fényjelzéssel, távriasztással figyelmeztető riasztórendszer is hatásos a betörések elkerülésének érekében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.