Ezekkel jelzik az éjszakai betörést a tolvajok - nagy bajban lehetsz

Az éjszakai betörésnek már korábban lehetnek jelei az otthonunknál. Két átányi lakos egyetlen éjszaka leforgása alatt három ingatlant is kifosztott. A rendőrség most felhívja a figyelmet az előjelekre, így ha ilyet találsz az otthonod környékén nagy bajban lehetsz.

Korai jelei vannak annak, ha éjszakai betörést szerveznek az otthonunkba a rosszakarók

Egyetlen éjszaka alatt három ingatlant is kifosztott két Heves vármegyei lakos, ám nem sokáig örülhettek a zsákmánynak, mert a rendőrök gyorsan a nyomukra bukkantak. Az ügy hátterében szervezettnek tűnő lopás áll, amelynek tettesei rövid időn belül rendőrkézre kerültek - írta a Heol.hu.

Az eset még tavaly tavasszal történt, amikor két átányi lakos egy éjszaka leforgása alatt három helyi ingatlanba tört be. A betörések során vízmelegítőket, kerékpárokat és más értékeket vittek el. Sokáig ugyan nem élvezhették a “zsákmányt”, ugyanis a rendőrök pár órán belül azonosították, majd elfogták az elkövetőket, akik a kihallgatásuk során végül beismerő vallomást tettek. A nyomozók a kutatás során találták meg az illetéktelenül eltulajdonított tárgyak nagy részét. A Hevesi Rendőrkapitányság Tiszanánai Rendőrőrse lopás bűntette miatt eljárást indított a két átányi lakossal szemben.

Szimbólumokkal megjelölt, előre jelzett épületekbe törnek be

A betörők már a lopás előtt megkezdik a “munkát”, amelynek során különböző jelekkel, szimbólumokkal jelölik meg az adott épületet, lakást, ahova a betörést tervezik. A Heol.hu cikkében összeszedték az ismert szimbólumokat, amelyre a rendőrség is felhívja a figyelmet: bárki, akik ezek közül bármelyiket is megtalálja az otthona közelében, azonnal értesítse a rendőrséget.

Ahova betörést terveznek, oda keresztet (+) raknak a betörők. A háromszög egyedülálló nőt jelent, a rombusszal üres épületet jelölnek. Cikkcakkos vonallal pedig az őrzőkutyát jelzik a betörők. Emellett a “célpontot” lábtörlőre ragasztott ragasztószalaggal, érmékkel is megjelölik a tettesek.

Ha ezek közül bárki, bármelyik szimbólumot megtalálja az otthona közvetlen közelében - postaládán, lábtörlőn, kapun, ajtón stb – azonnal értesíteni kell a rendőrséget, ugyanis a lopás bármikor megtörténhet.