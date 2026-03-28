Erre figyeljünk, ha lakásbiztosítást váltanánk, hogy jól járjunk

Nem kötelező ugyanannál a biztosítónál maradni, érdemes megkeresni a legjobb lakásbiztosítást. Most például március végéig indoklás nélkül válthatunk, de van pár buktató, amire figyelnünk kell. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a lakásbiztosítás váltással kapcsolatban.
Korábban évente egyszer, a szerződéskötés évfordulója előtt 30 nappal mondhattuk fel a lakásbiztosításunkat, de most már lehetőség van arra, hogy minden év március 1. és 31. között költségmentesen válthassunk. Ehhez fontos, hogy a meglévő szerződést a kampány végéig le kell mondani; a felmondásnak írásban, március utolsó napjáig be kell érkeznie a biztosítóhoz. Arra figyeljünk, hogy a korábbi szerződésben vállalt tartamengedményt időarányosan visszakérheti a régi biztosító.
Az egyik legnagyobb hiba, ha a biztosítási összeg nem követi az ingatlan aktuális újjáépítési értékét. Ezért érdemes a kampány alatt lakásbiztosítás kalkulátorral felülvizsgálni a meglévő szerződésünket, és ellenőrizni, hogy milyen összegre nyújt fedezetet. Gyakori ugyanis, hogy a lakások az évekkel korábbi értékükön vannak biztosítva, miközben az ingatlanok és az ingóságok értéke jelentősen változott az utóbbi években. Az építőanyagárak és munkadíjak emelkedése miatt a régi szerződések gyakran már nem nyújtanak elegendő fedezetet. Alulbiztosítottság esetén a biztosító kisebb kár esetén is csak arányosan fog fizetni, nem a teljes kárösszeget.
Amennyiben jelzáloghitel van az ingatlanon, a lakásbiztosítás megléte kötelező feltétel a kölcsönszerződés szerint. Váltáskor ezért ügyeljünk a fedezet folytonosságára, és az új kötvényre is rá kell vezetni a banki engedményezést, ahogy az a korábbi szerződésnél is szerepelt.
Váltás előtt csábító lehet egy alacsonyabb díjú biztosítás, de a szerződések tartalma nagyon eltérő lehet. Egy túlságosan olcsó biztosítás nagyon drágává válhat, amennyiben káreset történik, ha például nem nyújt védelmet dugulásra vagy felelősségi károkra – utóbbi kiemelten fontos, például társasházi beázások vagy a szomszédnak véletlenül okozott viharkárok esetén.
A lakásbiztosítások többsége már nemcsak az épület és az ingóságok védelmére terjed ki, hanem tartalmazhat utas- baleset- vagy életbiztosítást is, de gyakori az olyan konstrukció is, ahol kisállat biztosítás is van a csomagban. Érdemes ezeket igényeink szerint átnézni, amikor váltani szeretnénk. Sok biztosítónál már elérhető asszisztencia is: a szolgáltatás keretében a biztosító gyors megoldást kínál kár esetén, például szakembert küld a helyszínre, vagy telefonon ad tanácsot.
A biztosító csak azokra a vagyontárgyakra fizet, amelyeket előzetesen bejelentettünk. Az új szerződés megkötésekor nézzük át, hogy gyarapodtak-e az ingóságaink, és ha igen, az újonnan vásárolt nagy értékű elektronika berendezéseket, eszközöket vagy kerti bútorokat is vezessük fel az új szerződésbe, hogy baj esetén valóban térítsenek.
Csak akkor értékeljük mi mindenre terjed ki a biztosításunk, ha káresemény ért bennünket. Egy rejtett csőtörésnél például nemcsak az elfolyt vízmennyiség díja lehet költséges, de a fal javítása is. Sokan csak a baj után döbbennek rá, hogy az alapcsomag nem tartalmazza ezt a költséget.
Nemcsak abból lehet probléma, ha a mi házunkba csap a villám: már egy közeli becsapódás miatti túlfeszültség is tönkreteheti az elektromos készülékeinket. Ellenőrizzük, hogy hány méteres körzetig vállalja a kockázatot a biztosító viharkár esetén.
A lakásbiztosítás viharkár esetén nem feltétlenül teljes ki mindenre. A kerti bútorokat a legtöbb biztosítás nem védi például jégkár vagy vihar ellen. Éppen ezért érdemes rájuk kiegészítő védelmet kötni, ha nagy értékűek.
Az alap üvegbiztosítás sokszor csak az ablakokra és a tükrökre terjed ki. Érdemes a különleges üvegeket is külön rögzíteni a szerződésbe, így törés esetén a zuhanykabin falát vagy a kerámia főzőlapot is kicserélhetjük.
Egy hosszabb áramszünet alatt az egész hűtő tartalma tönkremehet, és sok biztosító csak akkor fizet, ha legalább 6-8 órán át nem volt áram. Érdemes megnézni a szerződésben, hány óra a küszöb.
A lakásbiztosítás betörés esetén nem mindig egyszerű kérdés, ugyanis amennyiben készpénzt visznek el, sok biztosító csak akkor térít, ha az összeget megfelelően rögzített, előírt specifikációjú széfben tároltuk. Ha nincs külön besurranás elleni fedezetünk, a biztosító elutasíthatja a kártérítést, ha egy szellőzőn jutott be hozzánk a betörő; arra hivatkozva, hogy nem történt erőszakos behatolás.
Úgy is érhet bennünket tűzkár, hogy nem csapnak fel a lángok, például egy tűzhelyen felejtett étel esetében. A biztosítók ezt azonban gyakran nem tekintik tűzkárnak, így érdemes a füst- és koromszennyeződésre is figyelni a szerződésben.
Életmentő lehet a felelősségbiztosítás, ha mi okozunk kárt például egy autóra esett virágcseréppel vagy az alsó szomszéd eláztatásával. Nézzük meg a lehetőségeket szerződéskötés előtt.
Amennyiben a szabadban vagy közös tárolóban tartjuk a kerékpárt, sok cég nem fizet, ha a lopás éjszaka történt, vagy ha 10 óránál hosszabb időt volt a bicikli odakint felügyelet nélkül.
Hiába van riasztórendszerünk, megeshet, hogy a szerződésünkben az szerepel, hogy távfelügyeletet kell használjunk. Ha erre nem fizettük elő, egy betörés után a biztosító mentesül a fizetés alól.
