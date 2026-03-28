Erre figyeljünk, ha lakásbiztosítást váltanánk, hogy jól járjunk

Nem kötelező ugyanannál a biztosítónál maradni, érdemes megkeresni a legjobb lakásbiztosítást. Most például március végéig indoklás nélkül válthatunk, de van pár buktató, amire figyelnünk kell. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a lakásbiztosítás váltással kapcsolatban.

Kerüljük az alulbiztosítottságot, figyeljünk, hogy mire nyújt fedezetet a lakásbiztosítás.

Egyeztessünk a bankkal, ha jelzálog van az ingatlanon.

A túlságosan olcsó biztosítás nem mindig elég.

Az épület és az ingóságok mellett tartalmazzon utas- baleset- vagy életbiztosítást, valamint kisállat biztosítást is.

Tudnunk kell, hogy mire fizet a biztosító, ezekre érdemes figyelni: természeti csapások, áramszünet, kerti bútorok, betörés, tűzkár, másnak okozott kár, magára hagyott bicikli, kerti bútorok, riasztó távfelügyelet nélkül.

A lakásbiztosítás több összetevőre kell, hogy kiterjedjen.

Fotó: Garun .Prdt / Shutterstock

Mit kell tudnunk lakásbiztosítás váltáskor?

Figyeljünk a szerződés határidejére

Korábban évente egyszer, a szerződéskötés évfordulója előtt 30 nappal mondhattuk fel a lakásbiztosításunkat, de most már lehetőség van arra, hogy minden év március 1. és 31. között költségmentesen válthassunk. Ehhez fontos, hogy a meglévő szerződést a kampány végéig le kell mondani; a felmondásnak írásban, március utolsó napjáig be kell érkeznie a biztosítóhoz. Arra figyeljünk, hogy a korábbi szerződésben vállalt tartamengedményt időarányosan visszakérheti a régi biztosító.

Kerüljük el az alulbiztosítottságot

Az egyik legnagyobb hiba, ha a biztosítási összeg nem követi az ingatlan aktuális újjáépítési értékét. Ezért érdemes a kampány alatt lakásbiztosítás kalkulátorral felülvizsgálni a meglévő szerződésünket, és ellenőrizni, hogy milyen összegre nyújt fedezetet. Gyakori ugyanis, hogy a lakások az évekkel korábbi értékükön vannak biztosítva, miközben az ingatlanok és az ingóságok értéke jelentősen változott az utóbbi években. Az építőanyagárak és munkadíjak emelkedése miatt a régi szerződések gyakran már nem nyújtanak elegendő fedezetet. Alulbiztosítottság esetén a biztosító kisebb kár esetén is csak arányosan fog fizetni, nem a teljes kárösszeget.