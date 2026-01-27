Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Felfedezte a kóla titkos formuláját egy youtuber

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 16:45
Egy éven keresztül próbálta megfejteni a legnépszerűbb kóla termék receptjének titkát egy amerikai youtuber, Zach Armstrong. A fiatal tartalomkészítő tudományos videóiról ismert, csak a kóla titkos formulája felfedéséről készült felvételével több millió megtekintést generált.
Vági Bence
  • A világ legnépszerűbb kóla termékének titkos receptjét már sokan próbálták megfejteni.
  • Egy Zach Armstrong nevű amerikai fiatal állítja, neki sikerült.
  • A fiatal férfi tudományos videóiról ismert, a legnagyobb videómegosztó portálon LabCoatz néven fut.
  • Zach készséggel megosztotta a receptet a követőivel.

Nem mindennapi felvétellel vonzott LabCoatz néven futó YouTube-csatornájára 6,7 millió nézőt Zach Armstrong. A vegyészeti tartalmakat gyártó amerikai fiatal arra vállalkozott, hogy létrehozza a világ legnépszerűbb kóla termékének tökéletes mását. Egy éven keresztül próbálta megtalálni, mi a kóla titkos formulája, mígnem állítása szerint sikerült is neki. Az eredményeit egy 25 perces felvételen osztotta meg a nagyérdeművel. Hogy a tartalomhoz mit szól maga a gyártó, arról már nem szól a fáma.

Kóla titkos formulája
Fiatal influenszer derítette ki, mi a kóla titkos formulája.
Fotó: New Africa / Shutterstock 

Mi a kóla titkos formulája?

A világ legnépszerűbb itala idén májusban lesz 140 éve, hogy létezik, és bár ez idő alatt rengetegen próbálták megfejteni a pontos összetételét és lemásolni a terméket, egytől egyig mindenki megütötte vele a bokáját. Most azonban úgy tűnik, hogy a fiatal youtubernek sikerült a lehetetlen: Zach állítása szerint hónapokon át tartó kutatással és kísérletezéssel sikeresen lemásolta a több milliárdos vállalat arany tojást tojó tyúkját.

A fiatal férfi egy táblázatban rangsorolta a különböző keverékeinek ízát az eredeti kóla ízéhez képest, a felméréseihez pedig egy görbét is készített. Az ital minden aspektusát tanulmányozta, számos tudományos cikket elolvasott és rengeteg kémiai elemzést végzett. Az eredményei alapján végül megalkotta a Lab-Colát.

Hogyan áll össze a kóla receptje?

Zach Armstrongnak a tökéletes kólahasonmást 111-edjére sikerült elkészítenie, erre utal a keverék kísérleti neve, a „111-es verzió”. Egy liter kóla elkészítéséhez a következő alapanyagokra van szükség „megfelelő keverés és érlelés” mellett:

  • szénsavas víz
  • 104 g cukor
  • 1 ml „A” ízesítőoldat
  • 10 ml „B” ízesítőoldat

„A” ízesítőoldat (20-21 ml keverék egy literre hígítva 95%-os etanollal):

  • 45,8 ml citromolaj
  • 36,5 ml limeolaj
  • 8 ml teafaolaj
  • 4,5 ml kasszia fahéjolaj
  • 2,7 ml szerecsendióolaj
  • 1,2 ml narancsolaj
  • 0,7 ml korianderolaj
  • 0,6 ml fenchol

„B” ízesítőoldat (vízzel egy literre hígítva)

  • 320 ml Shank karamell színezék
  • 175 g glicerin (kevesebb is használható)
  • 45 ml 85 százalékos foszforsav
  • 10 ml ecet (5 százalékos savtartalom)
  • 10 ml vanília kivonat
  • 8 g bor tannin (több is használható)
  • 9,65 g koffein

Mit szól ehhez az eredeti termék gyártója?

Az eredeti kóla termék gyártója ezidáig nem kommentálta a felvételt. A cég a saját receptjét szigorúan őrzi, az jogilag üzleti titoknak minősül, a dokumentumot egy atlantai páncélszekrényben őrzik. A vállalat állítása szerint mindössze két személy van, aki a teljes receptet ismeri, ugyanakkor mivel sosem szabadalmaztatták azt, ha valaki megfejti, jogilag semmit sem tehetnek ellene. 

Zach Armstrong felvételeiből úgy tűnik, a történelem során ő áll a legközelebb ehhez. A videó végén látható tesztelés során a szereplők azon az általános véleményen voltak, hogy a Lab-Cola íze nagyon hasonló az eredeti termék ízéhez, sok barátja alig tudta megkülönböztetni egymástól a kettőt. Habár megtehetné, Zach nem kíván nyerészkedni a felfedezéséből, ezért is tette közszemlére a hozzávaló listát. Mint mondta, eleinte ugyan drága lehet beszerezni az összes hozzávalót és gyógynövényt, ugyanakkor hosszú távon rengeteget spórolhatnak meg a kólaimádók azzal, ha otthon maguk készítik el a méltán népszerű szénsavas üdítőitalt – nem kis mennyiségben.

Ezért nincs szabadalom

Az eredeti kóla gyártója jó okkal nem szabadalmaztatta, vagyis védette le jogilag a receptjét. A szabadalmi jog feltétele, hogy a szabadalmazó közzétegyen minden részletet, amelyre jogi védelmet kap, a nemzetközi gyakorlat szerint általában 20 évig. Húsz év leteltével a szabadalmat bárki felhasználhatja. A kóla gyártócége ezzel ellentétben örök exkluzivitást akart, így a receptet csak üzleti titokká tette, így közel 140 éve kizárólag ők ismerik a pontos formulát.

(LADBible)

