Felfedezte a kóla titkos formuláját egy youtuber

A világ legnépszerűbb kóla termékének titkos receptjét már sokan próbálták megfejteni.

Egy Zach Armstrong nevű amerikai fiatal állítja, neki sikerült.

A fiatal férfi tudományos videóiról ismert, a legnagyobb videómegosztó portálon LabCoatz néven fut.

Zach készséggel megosztotta a receptet a követőivel.

Nem mindennapi felvétellel vonzott LabCoatz néven futó YouTube-csatornájára 6,7 millió nézőt Zach Armstrong. A vegyészeti tartalmakat gyártó amerikai fiatal arra vállalkozott, hogy létrehozza a világ legnépszerűbb kóla termékének tökéletes mását. Egy éven keresztül próbálta megtalálni, mi a kóla titkos formulája, mígnem állítása szerint sikerült is neki. Az eredményeit egy 25 perces felvételen osztotta meg a nagyérdeművel. Hogy a tartalomhoz mit szól maga a gyártó, arról már nem szól a fáma.

Fiatal influenszer derítette ki, mi a kóla titkos formulája.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mi a kóla titkos formulája?

A világ legnépszerűbb itala idén májusban lesz 140 éve, hogy létezik, és bár ez idő alatt rengetegen próbálták megfejteni a pontos összetételét és lemásolni a terméket, egytől egyig mindenki megütötte vele a bokáját. Most azonban úgy tűnik, hogy a fiatal youtubernek sikerült a lehetetlen: Zach állítása szerint hónapokon át tartó kutatással és kísérletezéssel sikeresen lemásolta a több milliárdos vállalat arany tojást tojó tyúkját.

A fiatal férfi egy táblázatban rangsorolta a különböző keverékeinek ízát az eredeti kóla ízéhez képest, a felméréseihez pedig egy görbét is készített. Az ital minden aspektusát tanulmányozta, számos tudományos cikket elolvasott és rengeteg kémiai elemzést végzett. Az eredményei alapján végül megalkotta a Lab-Colát.

Hogyan áll össze a kóla receptje?

Zach Armstrongnak a tökéletes kólahasonmást 111-edjére sikerült elkészítenie, erre utal a keverék kísérleti neve, a „111-es verzió”. Egy liter kóla elkészítéséhez a következő alapanyagokra van szükség „megfelelő keverés és érlelés” mellett:

szénsavas víz

104 g cukor

1 ml „A” ízesítőoldat

10 ml „B” ízesítőoldat

„A” ízesítőoldat (20-21 ml keverék egy literre hígítva 95%-os etanollal):

45,8 ml citromolaj

36,5 ml limeolaj

8 ml teafaolaj

4,5 ml kasszia fahéjolaj

2,7 ml szerecsendióolaj

1,2 ml narancsolaj

0,7 ml korianderolaj

0,6 ml fenchol

„B” ízesítőoldat (vízzel egy literre hígítva)

320 ml Shank karamell színezék

175 g glicerin (kevesebb is használható)

45 ml 85 százalékos foszforsav

10 ml ecet (5 százalékos savtartalom)

10 ml vanília kivonat

8 g bor tannin (több is használható)

9,65 g koffein

Mit szól ehhez az eredeti termék gyártója?

Az eredeti kóla termék gyártója ezidáig nem kommentálta a felvételt. A cég a saját receptjét szigorúan őrzi, az jogilag üzleti titoknak minősül, a dokumentumot egy atlantai páncélszekrényben őrzik. A vállalat állítása szerint mindössze két személy van, aki a teljes receptet ismeri, ugyanakkor mivel sosem szabadalmaztatták azt, ha valaki megfejti, jogilag semmit sem tehetnek ellene.