Felfedezte a kóla titkos formuláját egy youtuber

Nem mindennapi felvétellel vonzott LabCoatz néven futó YouTube-csatornájára 6,7 millió nézőt Zach Armstrong. A vegyészeti tartalmakat gyártó amerikai fiatal arra vállalkozott, hogy létrehozza a világ legnépszerűbb kóla termékének tökéletes mását. Egy éven keresztül próbálta megtalálni, mi a kóla titkos formulája, mígnem állítása szerint sikerült is neki. Az eredményeit egy 25 perces felvételen osztotta meg a nagyérdeművel. Hogy a tartalomhoz mit szól maga a gyártó, arról már nem szól a fáma.
A világ legnépszerűbb itala idén májusban lesz 140 éve, hogy létezik, és bár ez idő alatt rengetegen próbálták megfejteni a pontos összetételét és lemásolni a terméket, egytől egyig mindenki megütötte vele a bokáját. Most azonban úgy tűnik, hogy a fiatal youtubernek sikerült a lehetetlen: Zach állítása szerint hónapokon át tartó kutatással és kísérletezéssel sikeresen lemásolta a több milliárdos vállalat arany tojást tojó tyúkját.
A fiatal férfi egy táblázatban rangsorolta a különböző keverékeinek ízát az eredeti kóla ízéhez képest, a felméréseihez pedig egy görbét is készített. Az ital minden aspektusát tanulmányozta, számos tudományos cikket elolvasott és rengeteg kémiai elemzést végzett. Az eredményei alapján végül megalkotta a Lab-Colát.
Zach Armstrongnak a tökéletes kólahasonmást 111-edjére sikerült elkészítenie, erre utal a keverék kísérleti neve, a „111-es verzió”. Egy liter kóla elkészítéséhez a következő alapanyagokra van szükség „megfelelő keverés és érlelés” mellett:
Az eredeti kóla termék gyártója ezidáig nem kommentálta a felvételt. A cég a saját receptjét szigorúan őrzi, az jogilag üzleti titoknak minősül, a dokumentumot egy atlantai páncélszekrényben őrzik. A vállalat állítása szerint mindössze két személy van, aki a teljes receptet ismeri, ugyanakkor mivel sosem szabadalmaztatták azt, ha valaki megfejti, jogilag semmit sem tehetnek ellene.
Zach Armstrong felvételeiből úgy tűnik, a történelem során ő áll a legközelebb ehhez. A videó végén látható tesztelés során a szereplők azon az általános véleményen voltak, hogy a Lab-Cola íze nagyon hasonló az eredeti termék ízéhez, sok barátja alig tudta megkülönböztetni egymástól a kettőt. Habár megtehetné, Zach nem kíván nyerészkedni a felfedezéséből, ezért is tette közszemlére a hozzávaló listát. Mint mondta, eleinte ugyan drága lehet beszerezni az összes hozzávalót és gyógynövényt, ugyanakkor hosszú távon rengeteget spórolhatnak meg a kólaimádók azzal, ha otthon maguk készítik el a méltán népszerű szénsavas üdítőitalt – nem kis mennyiségben.
Ezért nincs szabadalom
Az eredeti kóla gyártója jó okkal nem szabadalmaztatta, vagyis védette le jogilag a receptjét. A szabadalmi jog feltétele, hogy a szabadalmazó közzétegyen minden részletet, amelyre jogi védelmet kap, a nemzetközi gyakorlat szerint általában 20 évig. Húsz év leteltével a szabadalmat bárki felhasználhatja. A kóla gyártócége ezzel ellentétben örök exkluzivitást akart, így a receptet csak üzleti titokká tette, így közel 140 éve kizárólag ők ismerik a pontos formulát.
(LADBible)
