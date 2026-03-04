Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Megtette a bejelentést Orbán Viktor: Hamarosan...

miniszterelnök
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 15:09 / FRISSÍTÉS: 2026. március 04. 15:09
A stúdióból jelentkezett Orbán Viktor.
Rendkívüli adással jelentkezik a Mérleg Rónai Egonnal, aminek Orbán Viktor miniszterelnök lesz a vendége. A hírt nemrég a kormányfő is megerősítette a közösségi oldalán, egy videó kíséretében, kiemelve, hogy hamarosan kezdenek.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hamarosan élőben


- jegyezte meg a posztjában a miniszterelnök.

Mutatjuk is Orbán Viktor videóját!

 

