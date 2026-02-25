Tűzoltók és mentők hada sietett a baleset helyszínére: utasokkal teli busznak csapódott egy autó

Buszbaleset helyszínére siettek a mentők és a tűzoltók Debrecennél: egy távolsági buszjárat ütközött személyautóval a 48-as főúton.

Durva buszbaleset történt Debrecennél (fotó: Debreceni HTP / HAON)

Többen is megsérültek a balesetben

A Debrecen és Vámospércs közötti baleset a főút 15. kilométerénél történt - a személygépkocsi hátulról ment neki az utasokkal teli busznak.

A buszon mintegy negyven utas tartózkodott, őket egy másik járattal szállították el, hogy a mentési munkálatokat zavartalanul végezhessék a kivonult egységek. A személyautóból négy utast kellett a mentőszolgálatnak kiemelnie, információk szerint két ember súlyos, két ember pedig könnyebb sérülésekkel került kórházba.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a forgalmat elterelték, ezért jelentős torlódás alakult ki - írja az Origo.

