Tűzoltók és mentők hada sietett a baleset helyszínére: utasokkal teli busznak csapódott egy autó

Buszbaleset helyszínére siettek a mentők és a tűzoltók Debrecennél: egy távolsági buszjárat ütközött személyautóval a 48-as főúton.
A Debrecen és Vámospércs közötti baleset a főút 15. kilométerénél történt - a személygépkocsi hátulról ment neki az utasokkal teli busznak.
A buszon mintegy negyven utas tartózkodott, őket egy másik járattal szállították el, hogy a mentési munkálatokat zavartalanul végezhessék a kivonult egységek. A személyautóból négy utast kellett a mentőszolgálatnak kiemelnie, információk szerint két ember súlyos, két ember pedig könnyebb sérülésekkel került kórházba.
A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a forgalmat elterelték, ezért jelentős torlódás alakult ki - írja az Origo.
A helyszínen készült fotókat ide kattintva lehet megtekinteni!
