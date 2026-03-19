BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrázó részletek a budakeszi tűzeset kapcsán: így menekült meg a lángok közé szorult Lucifer

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 21:55
macskaBudakeszi
A budakeszi tűz poklában egy idős asszonynak választania kellett: a saját élete vagy a kedvence? A döntés azóta is kínozta, de a sors végül olyat produkált, amitől még a sokat látott tűzoltók szeme is párás lett.
Bors
A szerző cikkei

Február 13-án a Pest vármegyei településen az egyik legmegrázóbb tragédia játszódott le. A budakeszi tűzeset során a lángok olyan elemi erővel és gyorsasággal emésztették fel a lakást, hogy a menekülésre csak másodpercek maradtak. Egy idős asszonynak a sűrű, fojtogató füstben a legkínzóbb döntést kellett meghoznia: az életét mentve hátra kellett hagynia legfőbb társát, Lucifert, a macskát. Az asszony füstmérgezéssel került kórházba, de amíg az orvosok az életéért küzdöttek, ő csak egyvalamire tudott gondolni: vajon élve égett el a kedvence a pokoli hőségben?

Pokoli pusztítás a budakeszi tűzeset helyszínén – a sűrű füst ellenére a tűzoltók végül élve találták meg a lakásba szorult, rettegő Lucifert Fotó: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A remény és a kétségbeesés napjai következtek. Az épületet lezárták, hatósági zár került az ajtóra, így senki nem tudhatta, mi van odabent. Az asszony a kórházi ágyáról könyörgött a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, hogy nézzenek be a lakásba. Amikor a tűzoltók végre megkapták az engedélyt és átlépték a küszöböt, a látvány elkeserítő volt. Ám ekkor történt a csoda.

Imáik meghallgatásra találtak. A több mint egy napot egyedül a lakásban töltő macskának valami csoda folytán semmi baja nem esett

– írja Facebook-oldalán Katasztrófavédelem.

Az összefogás ereje

Lucifer nemcsak a tüzet élte túl sértetlenül, hanem egy egész várost is megmozgatott. Amíg gazdája a kórházban lábadozott, a budakeszi állatbarátok azonnal összefogtak. Ideiglenes befogadókat kerestek a cicának, akik szeretetben és biztonságban tartották a traumát átélt állatot.

A történet pedig a napokban ért véget a legboldogabb fejezettel: az idős hölgy felépült, elhagyhatta a kórházat, és végre sor kerülhetett a nagy találkozásra. A hosszú, küzdelmes napok után az asszony és Lucifer újra egymáséi lehettek, bizonyítva, hogy a legnagyobb tragédia közepén is léteznek még csodák.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
