Megrázó részletek a budakeszi tűzeset kapcsán: így menekült meg a lángok közé szorult Lucifer

Február 13-án a Pest vármegyei településen az egyik legmegrázóbb tragédia játszódott le. A budakeszi tűzeset során a lángok olyan elemi erővel és gyorsasággal emésztették fel a lakást, hogy a menekülésre csak másodpercek maradtak. Egy idős asszonynak a sűrű, fojtogató füstben a legkínzóbb döntést kellett meghoznia: az életét mentve hátra kellett hagynia legfőbb társát, Lucifert, a macskát. Az asszony füstmérgezéssel került kórházba, de amíg az orvosok az életéért küzdöttek, ő csak egyvalamire tudott gondolni: vajon élve égett el a kedvence a pokoli hőségben?
A remény és a kétségbeesés napjai következtek. Az épületet lezárták, hatósági zár került az ajtóra, így senki nem tudhatta, mi van odabent. Az asszony a kórházi ágyáról könyörgött a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, hogy nézzenek be a lakásba. Amikor a tűzoltók végre megkapták az engedélyt és átlépték a küszöböt, a látvány elkeserítő volt. Ám ekkor történt a csoda.
Imáik meghallgatásra találtak. A több mint egy napot egyedül a lakásban töltő macskának valami csoda folytán semmi baja nem esett
– írja Facebook-oldalán Katasztrófavédelem.
Lucifer nemcsak a tüzet élte túl sértetlenül, hanem egy egész várost is megmozgatott. Amíg gazdája a kórházban lábadozott, a budakeszi állatbarátok azonnal összefogtak. Ideiglenes befogadókat kerestek a cicának, akik szeretetben és biztonságban tartották a traumát átélt állatot.
A történet pedig a napokban ért véget a legboldogabb fejezettel: az idős hölgy felépült, elhagyhatta a kórházat, és végre sor kerülhetett a nagy találkozásra. A hosszú, küzdelmes napok után az asszony és Lucifer újra egymáséi lehettek, bizonyítva, hogy a legnagyobb tragédia közepén is léteznek még csodák.
