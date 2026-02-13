Megszólalt a polgármester: halálos áldozatai is vannak a budakeszi tűznek

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Később kiderült, hogy egy munkásszállóban keletkezett tűz, miután egy gázpalack felrobbant. A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat, mialatt több embert kihoztak az épületből. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán nemrég azt írta: halottak és sérültek is vannak.

Budakeszi tűz: halottak és sérültek is vannak / Fotó: Beküldött

Halálos áldozatai is vannak a budakeszi tűznek

A Zichy Péter utcában tűz ütött ki éjszaka. A jelenlegi információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak. A mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját. Az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani, kérem, figyeljenek az elterelésekre. Az önkormányzatunk a hivatalban az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt

- jelentette be a polgármester, kiemelve, a fejleményekről folyamatosan adnak majd tájékoztatást.