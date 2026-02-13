Megszólalt a polgármester: halálos áldozatai is vannak a budakeszi tűznek

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Később kiderült, hogy egy munkásszállóban keletkezett tűz, miután egy gázpalack felrobbant. A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat, mialatt több embert kihoztak az épületből. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán nemrég azt írta: halottak és sérültek is vannak.
A Zichy Péter utcában tűz ütött ki éjszaka. A jelenlegi információk szerint halottak és súlyos sérültek is vannak. A mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. Köszönöm mindannyiuk gyors és áldozatos munkáját. Az érintett útszakaszon forgalmi korlátozásra kell számítani, kérem, figyeljenek az elterelésekre. Az önkormányzatunk a hivatalban az éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt
- jelentette be a polgármester, kiemelve, a fejleményekről folyamatosan adnak majd tájékoztatást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.