Budakeszi tűzvész: újabb fejlemények a négy halálos áldozatot követelő tragédiában

Úgy tűnik, kilátástalan azoknak az áldozatoknak a helyzete, akik részesei voltak a budakeszi tűzvésznek. Ahogyan azt a Bors megírta, tűz ütött ki február 13-án a Zichy Péter utcában egy munkásszállón. Úgy tudni, egy gázpalack robbant be, ám a tűz keletkezésének az okait még vizsgálják. Azonban az biztos, hogy 27 embert kellett kimenteni és négyen életüket vesztették. Lapunknak az egyik áldozat, I. Ferenc mesélt arról, milyen nehéz helyzetbe került a tűz miatt. Mint mondta, aggódnak, hogy nem kapnak majd kártérítést.

Az áldozatok elveszítették mindenüket a budakeszi tűzvész során Fotó: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Budakeszi tűzvész: megkezdődnek a tanúkihallgatások

A budakeszi tűzvész miatt a rendőrség közveszély okozása miatt indított eljárást. Annak érdekében, hogy minden részletre fény derüljön, kihallgatják a túlélőket.

Én még mindig nem tudtam feldolgozni azt, ami történt

– kezdte I. Ferenc. "Aznap este már aludtam és egyszer csak arra ébredtem, hogy áramlik be a füst a szobámba. Ez után szinte azonnal hallottam, hogy üvöltöznek az emberek, hogy meneküljünk, mindenki rohant ki az épületből. Én mozgáskorlátozott vagyok, mankóval járok, nehezebb így mozognom. De felöltöztem és magamhoz vettem az irataimat, majd én is kimenekültem az égő épületből."

Felrobbant egy gázpalack, többet a tűzoltók hoztak ki Fotó: Markovics Gábor / Bors

Az áldozatoknak nem maradt semmijük, egyedül az a ruhájuk, amit éppen viseltek a menekülés során. Voltak olyanok, akiknek az iratai is elégtek. A tragédia után - Ferenc elmondása szerint - az önkormányzattól 40 ezer forintot kaptak gyorssegélyként és plusz 10 ezer forintot lakhatásra. Ám ez csak elsősegélyre volt elég.

Közel két hét telt el, visszamentem egy barátommal a szállóhoz, de minden megsemmisült

– folytatta a kárvallott. "Azóta már sikerült szállást találnunk, de nagyon nehéz volt. Én már 60 éves vagyok, de még mindig dolgoznom kell. Nagyon aggódunk, hogy nem kapunk kártérítést… Nem a mi hibánkból égett le a ház, mégis újból kell építenünk az életünket. Úgy tudom, hogy a munkásszálló egy kínai férfié, nem tudom, hogy volt-e biztosítása."

Ferenc elmondta, hogy hétvégére beidézték a rendőrségre.

Mennem kell a rendőrségre, tanúmeghallgatásra. Úgy tudom, hogy minden résztvevőt kihallgatnak. Bízom benne, hogy alaposak lesznek

– zárta a férfi.