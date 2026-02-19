Szabadnapos rendőr kapta el a betörőt, bizarr módszerrel próbálkozott

Egy pihenőnapját töltő ózdi rendőr váratlanul tetten ért egy betörőt, aki egy szelektív kuka segítségével próbált ellopni két gázpalackot.

Szelektív kuka segítségével próbált lopni a betörő. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Nem járt sikerrel a betörő szokatlan terve

Az Ózdi Rendőrkapitányság lopás vétség miatt folytat nyomozást egy 28 éves helyi férfival szemben, akit egy szabadnapos egyenruhás kapott rajta bizarr lopási akcióján.

A gyanúsított február 17-én a Gál-völgye úton tört be egy családi házba, ahonnan két propán-bután gázpalackot vitt el egy ott talált szelektív kukában. Lopási kísérletére egy rendőr is felfigyelt, aki követni kezdte, majd az utca elején utolérte, és intézkedett vele szemben. Mindeközben a szolgálaton kívüli zsaru értesítette járőröző kollégáit is, akik végül előállították a férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki.

A betörő beismerte a bűncselekményt, míg a gázpalackok és a kuka is visszakerült gazdájához - közölte a rendőrség.