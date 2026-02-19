Szabadnapos rendőr kapta el a betörőt, bizarr módszerrel próbálkozott

Egy pihenőnapját töltő ózdi rendőr váratlanul tetten ért egy betörőt, aki egy szelektív kuka segítségével próbált ellopni két gázpalackot.
Az Ózdi Rendőrkapitányság lopás vétség miatt folytat nyomozást egy 28 éves helyi férfival szemben, akit egy szabadnapos egyenruhás kapott rajta bizarr lopási akcióján.
A gyanúsított február 17-én a Gál-völgye úton tört be egy családi házba, ahonnan két propán-bután gázpalackot vitt el egy ott talált szelektív kukában. Lopási kísérletére egy rendőr is felfigyelt, aki követni kezdte, majd az utca elején utolérte, és intézkedett vele szemben. Mindeközben a szolgálaton kívüli zsaru értesítette járőröző kollégáit is, akik végül előállították a férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki.
A betörő beismerte a bűncselekményt, míg a gázpalackok és a kuka is visszakerült gazdájához - közölte a rendőrség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.