Tapétavágó késsel próbált menteni a helyzetén a betörő Miskolcon

Tapétavágó késsel próbált menteni a helyzetén egy miskolci betörő, miután lebukott a bűncselekmény során. A férfi egy miskolci ház udvarára tört be, azonban lebukott.

Letartóztatást rendelt el a Miskolci Járásbíróság egy férfi ellen, miután február 10-én éjszaka betört egy miskolci ingatlan udvarába, és az ott lévő garázsból, valamint műhelyből szerszámokat és alkoholos italokat lopott el.

A betörőt ezután tetten érte a tulajdonos, aki a sértettet többször is megpróbálta bántalmazni, így végül elengedték. Abban az esetben, ha bizonyítást nyer a férfi bűnössége, akkor akár felfegyverkezve elkövetett rablás, valamint más bűncselekmények miatt is felelhet.

Az ítélethozás során a bíróság figyelembe vette a gyanúsított terhelt előéletét, személyi körülményeit és a bűncselekmény súlyát. Mindezek alapján megállapították, hogy a férfi kényszerintézkedés nélkül is elrejtőzhet, megszökhet, esetleg megsemmisítheti az ellene szóló bizonyítékokat. A bíróság kiemelte, a férfi a megélhetését korábban elkövetett bűncselekményekből finanszírozta, a korábbi szankciók nem gátolták meg a visszaesésben.

A bíróság az említett szempontok alapján elrendelte a férfi letartóztatását 2026. március 12-ig. A végzés nem végleges.