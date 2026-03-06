Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Baracskai késelés – kiderült: szívbeteg kislányra támadt Zsolt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 12:25
Újabb részletek derültek ki. Szívbeteg volt a baracskai késelés egyik áldozata.

A múlt hétvégi baracskai késes támadásról újabb részletek derültek ki. A FEOL szerint a három megsérült gyermek közül az egyik egy szívbeteg kislány volt.

Az egész országot megrázta a baracskai késelés: alvó gyerekekre támadt Zsolt
Szívbeteg kislány a baracskai késes támadás egyik áldozata

Mint arról korábban beszámoltunk, rettenetes bűntény történt múlt szombaton: egy 25 éves román állampolgárságú férfi minden előzmény nélkül rátámadt három tinédzserre egy szúró-vágó eszközzel egy baracskai házban. A támadás idején a gyerekek – egy 12, egy 14 és egy 16 éves fiatal – éppen az esti lefekvéshez készülődtek. Zsolt ekkor rontott rájuk. A három sérült gyermeket a mentők kórházba szállították. A rendőrség közlése szerint könnyebb sérüléseket szenvedtek, állapotuk stabil volt, amikor a területileg illetékes kórház sürgősségi osztályára vitték őket.

A helyszínre érkező rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót. A férfit őrizetbe vették, majd az ügyészség indítványozta letartóztatását. A bíróság helyt adott az ügyészségi indítványnak és elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A döntés azonban még nem jogerős, mivel a férfi fellebbezett ellene.

Senki sem tudja, miért támadott a gyerekekre a 25 éves Zsolt, aki vendégségbe érkezett a családhoz. Egy ideig minden rendben ment: békében iszogatott, végül pedig annak rendje és módja szerint elköszönt és elhagyta a házat. Ezután viszont állítólag nem hazament, hanem először egy közeli kocsma felé vette az irányt, majd egy kanyarral visszatért a Molnár utcába, ahol rettenetes vérfürdőt rendezett. 

A FEOL most arról ír: a megtámadott gyermekek közül a legidősebb egy szívbeteg lány, akit a támadás során az állkapcsán ért szúrás.

 

