Durva csalás áldozata lett, több millió forintot emeltek le a bankszámlájáról

Banki csalás áldozata lett egy zalai férfi, akitől több millió forintot csaltak ki. Egy nő hívta fel telefonon, banki ügyintézőnek adta ki magát, aminek a férfi sajnos bedőlt, ezért pedig súlyos árat fizetett.

Banki csalás áldozata lett egy zalai férfi, akinek a számlájáról több millió forintot emeltek el

Banki csalás miatt vesztett milliókat egy zalai férfi

Egy magát banki ügyintézőnek kiadó nő hívott fel egy zalai férfit. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat látott a számláján, és megpróbálják ezeket a tranzakciókat érvényteleníteni, ehhez kérte a banki adatait. A sértett ennek eleget is tett, majd vissza akarta hívni a telefonálót, de azt mondták neki, hogy téves szám. A férfi ezután belépett a netbankjába, és észrevette, hogy fél óra alatt tízszer emeltek le a számlájáról összesen több mint négymillió forintot.

A rendőrség felhívja a figyelmet az alábbi tanácsokra, melyeknek megfogadása megmenthet minket az átverésektől:

Legyenek óvatosak az ismeretlen telefonálókkal!

Soha ne adják meg bankkártyaadataikat, felhasználói fiókjuk azonosítóit, jelszavaikat e-mailben, sms-ben vagy telefonon!

Ha idegenek a banki adataikat, kódjaikat kérik, vagy a számlájukkal kapcsolatos pénzforgalomról érdeklődnek, bontsák a vonalat! Hívják fel pénzintézetük ügyfélszolgálatát az információs vonalon, és kérdezzék meg, valóban van-e elintéznivalójuk, függőben lévő tranzakciójuk!

Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen!

- áll a Police.hu közleményében.