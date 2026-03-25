Durva csalás áldozata lett, több millió forintot emeltek le a bankszámlájáról

Banki csalás áldozata lett egy zalai férfi, akitől több millió forintot csaltak ki. Egy nő hívta fel telefonon, banki ügyintézőnek adta ki magát, aminek a férfi sajnos bedőlt, ezért pedig súlyos árat fizetett.
Egy magát banki ügyintézőnek kiadó nő hívott fel egy zalai férfit. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat látott a számláján, és megpróbálják ezeket a tranzakciókat érvényteleníteni, ehhez kérte a banki adatait. A sértett ennek eleget is tett, majd vissza akarta hívni a telefonálót, de azt mondták neki, hogy téves szám. A férfi ezután belépett a netbankjába, és észrevette, hogy fél óra alatt tízszer emeltek le a számlájáról összesen több mint négymillió forintot.
A rendőrség felhívja a figyelmet az alábbi tanácsokra, melyeknek megfogadása megmenthet minket az átverésektől:
- áll a Police.hu közleményében.
