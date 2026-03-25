Durva csalás áldozata lett, több millió forintot emeltek le a bankszámlájáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 13:40
Banki ügyintézőként adta ki magát a csaló. A banki csalás során tízszer emeltek le pénzt a számlájáról.

Banki csalás áldozata lett egy zalai férfi, akitől több millió forintot csaltak ki. Egy nő hívta fel telefonon, banki ügyintézőnek adta ki magát, aminek a férfi sajnos bedőlt, ezért pedig súlyos árat fizetett.

Banki csalás áldozata lett egy zalai férfi, akinek a számlájáról több millió forintot loptak el
Banki csalás áldozata lett egy zalai férfi, akinek a számlájáról több millió forintot emeltek el / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock 

Banki csalás miatt vesztett milliókat egy zalai férfi

Egy magát banki ügyintézőnek kiadó nő hívott fel egy zalai férfit. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat látott a számláján, és megpróbálják ezeket a tranzakciókat érvényteleníteni, ehhez kérte a banki adatait. A sértett ennek eleget is tett, majd vissza akarta hívni a telefonálót, de azt mondták neki, hogy téves szám. A férfi ezután belépett a netbankjába, és észrevette, hogy fél óra alatt tízszer emeltek le a számlájáról összesen több mint négymillió forintot.

A rendőrség felhívja a figyelmet az alábbi tanácsokra, melyeknek megfogadása megmenthet minket az átverésektől:

  • Legyenek óvatosak az ismeretlen telefonálókkal!
  • Soha ne adják meg bankkártyaadataikat, felhasználói fiókjuk azonosítóit, jelszavaikat e-mailben, sms-ben vagy telefonon!
  • Ha idegenek a banki adataikat, kódjaikat kérik, vagy a számlájukkal kapcsolatos pénzforgalomról érdeklődnek, bontsák a vonalat! Hívják fel pénzintézetük ügyfélszolgálatát az információs vonalon, és kérdezzék meg, valóban van-e elintéznivalójuk, függőben lévő tranzakciójuk!
  • Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen!

- áll a Police.hu közleményében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu