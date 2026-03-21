Az álarc mögött: nem létező örökségével csalt ki pénzt férfiakból a gyönyörű modell

Komoly büntetésre számíthat az az 50 éves modell, Gemma Kingsey, aki szépségét kihasználva négy éven át vert át belé szerelmes férfiakat annak érdekében, hogy minél több pénzt szerezzen tőlük. Párkapcsolatot színlelt velük úgy, hogy hatalmas örökséggel kecsegtette őket. A legtöbb esetben célja azonban csak egy volt: megszerezni a férfiak bankkártyaadatait és felhasználni azokat, hogy finanszírozza életmódját.

Csupán pénzt akart áldozataitól. Fotó: Sanit Fuangnakhon

Gemma nemrég megtartott tárgyalásán elismerte bűnösségét, ítéletét március 25-én hirdeti ki. Több vádpontban is felelnie kell majd tettei miatt: lopás, csalás, okirat hamisítás... Egyik, névtelenségét kérő áldozata így nyilatkozott:

Ez nem egy tipikus történet egy vonzó szőke nőről, aki pár férfit rászedett. Egy jól beszélő, művelt, nem is csúnya nő volt, aki összetett módszerekkel tévesztette meg az embereket és nyerte el a bizalmukat.

Párkapcsolatot színlelt velük, hogy hozzáférjen a pénzükhöz

A Wiltshire-i Rendőrkapitányság először 2019-ben kapott bejelentést Gemmáról, miután kiderült, jogosulatlanul használta fel édesanyja egy barátjának banki adatait. Ezt követően a nyomozás során több hatósági szerv együttműködésével kiderült, vannak még hasonló ügyei a nőnek.

Az egyik eset egy 2016-ig visszanyúló romantikus csalás volt, ami 2018 januárjáig tartott. Ez ügyben áldozatát arról győzte meg, nemsokára több milliós örökséghez jut. Párkapcsolatuk során a férfi milliókat költött rá. Kifizette az adósságát és még az esküvőszervezést is, miután Gemma elhitette vele, hozzámegy.

Miután ez a kapcsolat 2018-ban véget ért, a következő évben egy másik férfival kezdett viszonyt, akit szintén azzal tévesztett meg, hogy hamarosan nagy örökséget kap. Ennek eredményeként az új áldozat szintén jelentős összegekkel segítette őt. Vett neki például egy Porschét, valamint drága szállodákba vitte őt. Olyanokba, amelyeket nem engedhettek volna meg maguknak. Ez pedig odáig vezetett, hogy a férfi komoly adósságot halmozott fel, írja a DailyStar.