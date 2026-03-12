Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Akadálymentesen, online, és postai úton is kitölthető a Nemzeti Petíció

Brüsszel
2026. március 12.
akadálymentesnemzeti petíció
Postai úton és online is üzenhetünk Brüsszelnek, hogy nem fizetjük az ukrán olajblokád árát. Ráadásul most az akadályozottaknak is van erre lehetőségük. Egyre többen töltik ki a Nemzeti Petíciót.

A Nemzeti Petíció kitöltésére még március 23-ig van lehetőségünk. A kormány minden választónak biztosítja a lehetőséget, hogy elmondhassuk, nem szeretnénk fizetni Ukrajnának, nem szeretnénk anyagilag támogatni a háborút és nem szeretnénk, ha eltörlődne a rezsicsökkentés.

Nemzeti Petíció
A kormány január 14-én jelentette be, hogy Nemzeti Petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. A petíció már online is elérhető, az akadályozottak is kitölthetik  Fotó: Purger Tamás /  MTI

Egyre többen töltik ki a Nemzeti Petíciót

Március elején fejezték be a Nemzeti Petíció kézbesítését, valamennyi háztartásba eljuttatták a borítékokat. A Nemzeti Petíciót már több mint 1 millió 120 ezren kitöltötték. Ez a petíció egy kiáltvány az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelés ellen.

Európát jelenleg is energiaválság fenyegeti. A Barátság kőolajvezeték elzárásával, valamint a Török Áramlat földgázvezeték megtámadásával nem csupán Magyarország ellátását, hanem a szuverenitását is megsértik.

A Nemzeti Petícióval a magyarok megüzenhetik Brüsszelnek: nem fizetnek a háborúra, Ukrajnára és nem fizetnek magasabb rezsit sem a háború finanszírozására elvont források miatt.

A Nemzeti Petíció online kitöltésével gyorsabban, otthonunk kényelméből is üzenhetünk, ráadásul már akadálymentesen is kitölthető. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár a HírTV Napindító című műsorában beszélt arról, milyen lehetőségek vannak az akadályozottak számára.  

A fogyatékossággal élő emberek számára elsősorban a hozzáférésben van akadály. A látássérültek nem tudják elolvasni az anyagot, számukra képernyő-felolvasó programmal lesz megérthető. A siketek és nagyothallók számára jelnyelv információ hozzáférhető, a petíció szövegének jelnyelvi változatát a Siketek és Nagyothallók Országos szövetsége készítette el

– tájékoztatott Kósa Ádám. Kiemelte, hogy a korábbi nemzeti konzultációk is hasonló módon készült el. A mozgásban akadályozottak számára is biztosítva vannak a lehetőségek; az államtitkár tájékoztatott, hogy az összes választókörzet 85 százaléka akadálymentes, rámpával, lifttel elérhető. 

Mindannyian tudjuk, hogy az ukrán elnök Magyar Péter szövetségese, és a Tisza Párt győzelmét akarja, akik ezekben a nehéz időkben le akarnak válni az olcsó orosz energiáról, hogy a Shelltől érkező párttagok tömhessék a zsebeiket. Minden szempontból óriási kockázat Magyar Péter és a pártja.

A Nemzeti Petíció kitöltésére még március 23-ig van lehetőség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
