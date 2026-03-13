Kislányával csapódott a falnak a részegen vezető apa - a baleset a 83-ason történt

Csütörtök délután a 83-as főúton, Győrnél borzalmas baleset történt. A baleset során egy aranyszínű személyautó felborult, benne apa és lánya ült. A jármű a falnak és a korlátoknak is nekicsapódott, a tűzoltóknak kellett visszaállítani a kocsit a kerekeire. A mentők kórházba vitték a sérüléseket szenvedett családtagokat.

