"Néhány nappal ezelőtt itt játszottam vele" – halálba zuhant a huszadikról egy kétéves kisfiú

Egy kisgyermek életét vesztette New Jersey-ben, miután a rendőrség közlése szerint kizuhant egy lakóház huszadik emeleti ablakából. A tragédia megrázta a lakókat.
Az NBC New York, a WABC és a CBS New York közlése szerint a rendőröket november 15-én reggel hét óra körül riasztották a Newarkban található Elizabeth Tower toronyházhoz. A Newark és Essex megyei tisztviselők közlése szerint a kétéves kisfiút a helyszínen halottnak nyilvánították. Videófelvételekből látható, ahogy a rendőrség letakar egy ablakot az épület huszadi emeletén.
A kétéves kilétét nem hozták nyilvánosságra, de a szomszédok azt nyilatkozták, hogy a gyermek családja Ghánából származik. Az egyik szomszéd szinte testvérének tekintette a gyermeket.
Nagyon szeretem. Nagyon szomorú vagyok. Összetört a szívem. Néhány nappal ezelőtt itt játszottam vele
– idézi szavait a People.
Az egyik személy hozzátette, hogy az épület már alapvetően felújításra szorul és régi. A lakóház bérlői elárulták, hogy sok család és gyermek lakik az épületben, és a többi család közül sokan rácsokat szereltek fel az ablakokra, hogy megelőzzék az ehhez hasonló szörnyű tragédiákat.
Ez nagyon nehéz! Tényleg nagyon nagy az ablak
– árulta el az egyik szomszéd, Paul Ankrah.
Paul hozzátette, hogy az épület üzemeltetői ablakvédőket szereltek fel a lakására, miután elárulta, hogy gyermeke van. Egy másik lakó szerint nincs elég személyzet a hatékony problémakezeléshez.
„Biztonságra van szükségünk, mert sokan vannak itt, akiknek kisgyermekeik vannak, és biztosan senki sem akarja, hogy ez még egyszer megtörténjen” – tette hozzá Belinda Owsumenseh bérlő.
