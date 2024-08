Bulizó fiatalok a Dunában: megtudta a Bors, hogy vannak a sérültek

Senki ne becsülje le az Ördög-árkot

Az Ördög-árok nem véletlenül kapta a nevét: korábban ugyanis a zabolátlan, vad és szeszélyes folyamokat illették ilyen jelzővel. Ennek megfelelően az Ördög-árok is ilyen volt: meredek, veszélyes partok szegélyezték, amin nem segített az sem, hogy a köré épült, akkoriban Rácvárosnak hívott Tabán Buda legnépesebb városrészévé nőtte ki magát. A terebélyesedő terület egyre szűkebb mederbe terelte a vad folyamot, ami többször is kiöntött: 1837-ben és 1875-ben is brutális pusztítást végzett. Ekkor egész városrészeket tüntetett el a föld színéről, emellett több ember halálát is okozta. Bár azóta megszelídítették és a nagy részét befedték, ne bízzuk el magunkat: a mostani eset is megtaníthat minket arra, hogy az Ördög-árok ma is méltó a nevére, és igenis képes komoly gondot okozni.