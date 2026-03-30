Álmában ölte meg édesanyját egy nyíregyházi férfi, mert megtiltotta neki, hogy alkoholt vegyen

emberölés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 12:09
nyugdíjalkohol
Együtt lakott a férfi az idős asszonnyal. Alkohol miatt meggyilkolta édesanyját, miközben aludt.

Meggyilkolta édesanyját egy 67 éves férfi, miután az idős asszony megtiltotta, hogy alkoholt vásároljon. Mivel a férfinek alkohol problémái voltak, és az édesanyjával élt egy háztartásban, az idős asszony kezelte a pénzét. A férfi álmában gyilkolta meg az édesanyját.

Meggyilkolta édesanyját a 67 éves férfi, mert nem engedte alkoholt vásárolni
Meggyilkolta édesanyját a 67 éves férfi, mert nem engedte alkoholt vásárolni
Fotó: Police.hu

Meggyilkolta édesanyját, mert nem vehetett alkoholt

A 67 éves F. M. közös nyíregyházi otthonukban több késszúrással álmában vetett véget édesanyja életének március 28-án hajnalban. Az idős nő tiltotta a vele egy háztartásban élő fiát az alkoholfogyasztástól, ezért ő kezelte fia nyugdíját is, és ez gyakran okozott közöttük vitát. A férfi utoljára március 27-én kért pénzt az anyjától, aki megtagadta tőle, hogy ne vásárolhasson alkoholt. F. M. ezután döntött úgy, hogy megöli édesanyját.

Éjjel a konyhából magához vett késsel bement az anyja szobájába, és álmában több alkalommal megszúrta, majd magára hagyta. Reggel ébredés után F. M. telefonált a testvéreinek, és közölte anyjuk halálhírét, de annak körülményeiről nem tett említést. Az idős nő haláláról az egyik testvér értesítette a hatóságot.

A Szabolcs vármegyei nyomozók F. M.-et a helyszínen elfogták, emberölés bűntett megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - közölte a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu