Álmában ölte meg édesanyját egy nyíregyházi férfi, mert megtiltotta neki, hogy alkoholt vegyen

Meggyilkolta édesanyját egy 67 éves férfi, miután az idős asszony megtiltotta, hogy alkoholt vásároljon. Mivel a férfinek alkohol problémái voltak, és az édesanyjával élt egy háztartásban, az idős asszony kezelte a pénzét. A férfi álmában gyilkolta meg az édesanyját.

Meggyilkolta édesanyját a 67 éves férfi, mert nem engedte alkoholt vásárolni

Meggyilkolta édesanyját, mert nem vehetett alkoholt

A 67 éves F. M. közös nyíregyházi otthonukban több késszúrással álmában vetett véget édesanyja életének március 28-án hajnalban. Az idős nő tiltotta a vele egy háztartásban élő fiát az alkoholfogyasztástól, ezért ő kezelte fia nyugdíját is, és ez gyakran okozott közöttük vitát. A férfi utoljára március 27-én kért pénzt az anyjától, aki megtagadta tőle, hogy ne vásárolhasson alkoholt. F. M. ezután döntött úgy, hogy megöli édesanyját.

Éjjel a konyhából magához vett késsel bement az anyja szobájába, és álmában több alkalommal megszúrta, majd magára hagyta. Reggel ébredés után F. M. telefonált a testvéreinek, és közölte anyjuk halálhírét, de annak körülményeiről nem tett említést. Az idős nő haláláról az egyik testvér értesítette a hatóságot.

A Szabolcs vármegyei nyomozók F. M.-et a helyszínen elfogták, emberölés bűntett megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - közölte a Police.hu.