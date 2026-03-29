Őrizetbe vették a kábítószerrel kereskedő rimóci férfit

A Szécsényi Rendőrkapitányság munkatársai március 24-én hajnalban, saját lakásán ütöttek rajta a díleren. Az elfogást követően a rendőrök előállították a gyanúsítottat, akit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.

Bűncselekményekből finanszírozott kábítószer-fogyasztás

A nyomozás adatai alapján a férfi kihasználta vásárlói függőségét, és annak ellenére látta el őket tiltott szerekkel, hogy tudomása volt azok nehéz anyagi helyzetéről. A fogyasztók között többen bűncselekményekből, például lopásokból származó jövedelemből finanszírozták a napi adagjukat.

A hatóság a 36 éves rimóci lakost őrizetbe vette, és a beszerzett bizonyítékok alapján kezdeményezte a letartóztatását –közölte a Police.hu.