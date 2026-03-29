Őrizetbe vették a kábítószerrel kereskedő rimóci férfit

kábítószer-kereskedelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 12:05
őrizetbe vettékrendőrség
A szécsényi nyomozók a DELTA Program keretében fogták el azt a 36 éves lakost, aki a gyanú szerint rendszeresen árusított kábítószert ismerősi körében.
A Szécsényi Rendőrkapitányság munkatársai március 24-én hajnalban, saját lakásán ütöttek rajta a díleren. Az elfogást követően a rendőrök előállították a gyanúsítottat, akit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a 36 éves rimóci férfit
Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a 36 éves rimóci férfit Fotó: Gé / MW

Bűncselekményekből finanszírozott kábítószer-fogyasztás

A nyomozás adatai alapján a férfi kihasználta vásárlói függőségét, és annak ellenére látta el őket tiltott szerekkel, hogy tudomása volt azok nehéz anyagi helyzetéről. A fogyasztók között többen bűncselekményekből, például lopásokból származó jövedelemből finanszírozták a napi adagjukat.

A hatóság a 36 éves rimóci lakost őrizetbe vette, és a beszerzett bizonyítékok alapján kezdeményezte a letartóztatását –közölte a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu