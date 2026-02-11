Még a rendőrök is sokkot kaptak: 197-tel száguldozott egy sofőr Esztergomban

Még a sokat látott és tapasztalt rendőrök is meglepődtek azon az extrém gyorshajtáson, amit a hétvégén tapasztaltak Esztergomban. Az egyenruhások a városban figyeltek fel egy személygépkocsira, ami a megengedettnél jóval gyorsabban hajtott. Követték a sofőrt, aki a 117-es úton már 90 km/h helyett 197 km/h-val száguldozott.

Sokkot kaptak a rendőrök: extrém gyorshajtót fékeztek meg (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Amikor munkatársaink megállították, elmondta, hogy az édesanyja születésnapjára igyekszik. Ez azonban nem volt mentség, a 218 %-os sebességtúllépésért 468 ezer forintos bírságot kapott, mellé 8 büntetőpontot is bejegyeztek részére

- számoltak be az eset részleteiről a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Hozzátették, csak az elmúlt hétvégén további 13 gyorshajtót mértek be Esztergom közigazgatási területén.

Ne feledjétek, a gyorshajtás továbbra is az egyik vezető baleseti ok. Aki nem tartja be a sebességhatárokat nem csak a saját, de mások biztonságát is veszélyezteti!

- hívták fel rá a figyelmet.



