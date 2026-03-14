Riadalom Győrben: 14 embert kellett kimenekíteni egy kigyulladt pékségből

Kigyulladt pékséghez riasztották a tűzoltókat Győrben, ahonnan 14 embert kellett kimenekíteni. A tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat.
Tűz ütött ki egy ipari sütőipari üzemben Győrben, a Régi Veszprémi úton hétfőn reggel - írta a katasztrófavédelem a hivatalos oldalán. Egy ládamosóban csaptak fel a lángok a beszámoló szerint, emiatt több egységgel vonultak a tűzoltók a helyszínre. A pékségből összesen 14 embert kellett kimenekíteni.
A lángokat két vízsugárral oltották a lánglovagok, és közben az épület tetőszerkezetén elhelyezett napelemeket is áramtalanították. A lángokat égül sikeresen eloltották, személyi sérülés nélkül - írta a Tények.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.