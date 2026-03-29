Füst szállt fel egy budapesti, hatodik kerületi, Hajós utcai társasház pincéjéből. A terézvárosi háromemeletes épülethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Lángokban Terézváros: egy embert a tűzoltók menekítettek ki, óriási a készültség

A lezárt pincébe a tűzoltók behatoltak, és ott egy embert találtak, mentő érkezett hozzá. Az érintett részen kis területen ruhanemű, matrac égett, amelyet eloltottak. A raj átvizsgálta az alsó szintet, de senki más nem volt odalenn, viszont több helyiségben felhalmozott szemetet, lomot találtak. A pince szellőztetéséhez ventilátort vesznek igénybe - írja a katasztrófavédelem.