Lángokban Terézváros: egy embert a tűzoltók menekítettek ki, óriási a készültség 

Füst szállt fel egy budapesti, hatodik kerületi, Hajós utcai társasház pincéjéből. A terézvárosi háromemeletes épülethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.
A lezárt pincébe a tűzoltók behatoltak, és ott egy embert találtak, mentő érkezett hozzá. Az érintett részen kis területen ruhanemű, matrac égett, amelyet eloltottak. A raj átvizsgálta az alsó szintet, de senki más nem volt odalenn, viszont több helyiségben felhalmozott szemetet, lomot találtak. A pince szellőztetéséhez ventilátort vesznek igénybe - írja a katasztrófavédelem.
