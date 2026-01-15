Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Rálőtt egy túrázóra egy magyar vadász

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 09:43
Egy vadász szabálytalanul leadott lövése egy gyanútlan túrázót talált el. A vádlottra életveszélyes vétsége miatt 420 000 forintos büntetés szabtak ki, és 3 évre teljesen eltiltották a vadászattól.

A Mezőkövesdi Járásbíróság a tárgyalás mellőzésével foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt 420 ezer forint pénzbüntetést szabott ki és három évre eltiltotta a vadászattól azt a vadászt, akinek szabálytalanul leadott lövése egy túrázót talált el - közölte a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

Megszületett az ítélet az emberre lövő vadász ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Combon lőtte a túrázót a vadász

A vádlott vendégvadászként 2024. februárjában a Bükkzsérc-táskásréti erdőrészen golyós puskájával, hőkamerát használva célzott lövést adott le, ami egy éppen megpihenni kívánó, félig fekvő túrázó combját találta el. A törvényszék közölte, a terhelt az erdészeti útról az erdő felé az autójából lőtt ki.

A biztonságos lövés leadásának elvárt körülményei nem álltak fent, és a férfi kétséget kizáróan nem győződött meg arról, hogy a lövéssel mások életét, testi épségét nem veszélyezteti - áll a közleményben. Hozzátették, a sértett mély, roncsolt sebzést és csonttörést szenvedett el, a baleset folytán pedig mozgásszervi jellegű maradandó fogyatékossága is kialakult.

A büntetővégzés jogerős.

 

