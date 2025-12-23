Lövöldözés Nyírlugoson: döbbenetes részletek derültek ki az orvvadászról

Páncélozott kocsik, rendőrök és a terrorelhárítás emberei lepték el a máskor olyan csendes és nyugodt szabolcsi tanyavilágot Nyírlugoson. A településen ugyanis döbbenetes akció zajlott szombaton (december 20.) hajnalban: az egyik helybeli férfi, miután orvvadászaton érték, nemcsak, hogy a hivatásos vadászokra támadt puskatussal, de még rájuk is lőtt, majd visszavonult portájára. A TEK-esek végül ide érkeztek, innen vitték el B.-t, társa azonban elmenekült. A lövöldözés Nyírlugoson hatalmas felháborodást és megdöbbenést keltett.

A lövöldözés Nyírlugoson történt és sokkolta a környéket. A helyiek nem gondolták volna, hogy B. ilyenre is képes Fotó: szon.hu/Sipeki Péter

Lövöldözés Nyírlugoson: sokkos állapotban vannak a helyiek

A lövöldözés hangjára kezdetben többen is - köztük a hivatásos vadászok is - felfigyeltek hajnalban, amit azért tartottak különösen aggasztónak és gyanúsnak, mert az erdősáv a helyi vadásztársaság területe. Ekkor siettek oda megnézni, honnan jönnek a dörrenések, hamarosan azonban már menekültek: az orvvadász és társa ugyanis azonnal támadásba lendült, rögtön nekimentek az utánuk eredő hivatásos vadászoknak, és már ütötték is a puskatussal az utánuk loholó vadászokat.

A TEK ezután vette körbe a házat, miközben az égről drónokkal figyelték az őrjöngőt.

Nagyon sokan voltak, kocsikkal és maszkos férfiakkal. Körbevették a környéket, aztán kihozták a férfit, akit először letérdeltettek, majd a földre hasaltattak

- mesélték a helyiek. A környéken másnap is csak az akció és a lövöldözés részleteiről beszéltek, a legtöbb helybeli még ekkor is sokkos állapotban volt.

A házat és a tanyát körbevette a TEK Fotó: Tények

Legfőképpen azért, mert úgy tudni, hogy maga, az őrizetbe vett B. is tagja a vadásztársaságnak, korábban pedig vadőrként és biztonsági őrként is dolgozott, fegyvert is tartott.

Nem volt egy barátkozós pasas, de azért ezt nem néztem volna ki belőle, hogy rálő valakire. Igazából leginkább csendes volt, nem nagyon emlékszem balhéra körülötte

- mondta egy másik helybeli.

Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a lövöldöző orvvadász sorsa, elszámoltatása még másnap is zajlott. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja, a korábban elmenekülő társát pedig jelenleg is keresik.