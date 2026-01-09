Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Vadászat után sült el a fegyver: barátját bénította le a zalai férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 15:18
Most börtönbüntetés kiszabásáért harcol az ügyészség. A férfi megszegte a vadászat és a fegyvertartás szabályait.
Vadászat után sebesítette meg barátját egy férfi, az áldozat maradandó sérüléseket szenvedett.

Vadászat után lőtte meg véletlenül barátját egy férfi
Vadászat után lőtte meg véletlenül barátját egy férfi (Fotó: Zala Vármegyei Főügyészség)

Dr. Németh Eszter, a főügyészség helyettes sajtószóvivője elmondta, hogy egy 41 éves, zalaszentgyörgyi férfi 2025. január 25-én Ozmánük külterületére látogatott vadászni. Itt egy szarvast is elejtett. Ezt követően ismét tűzkész állapotba helyezte a lőfegyvert, de mivel nem kellett több lövést leadnia, úgy hagyta.

Amikor leszállt a vadászlesről, a tűzkész fegyvert a gépkocsija hátsó ülésére helyezte, a nyitott állapotban lévő fegyvertokba. Ilyen állapotban betért Ozánbükbe a barátjáért.

Vadászat után sült el a fegyver

Míg a sértett a jobb hátsó ajtót nyitotta ki, hogy betegye a táskáját, a férfi a bal oldalon be akarta cipzározni a fegyvertokot - ekkor sült el a fegyver. A lövés a sértett combját találta el, ami fogyatékosságot okozó sérülést eredményezett.

Az ügyészség tájékoztatója szerint a baleset a lőfegyver tartására vonatkozó szabályok megszegése miatt történt. Ezek szerint lakott területen és közterületen a fegyvert csak ürítve, tokban szabad szállítani.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfi ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat. Fegyverrel való tevékenységtől való eltiltás mellett felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozták - írja a ZAOL.

 

