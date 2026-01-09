Vadászat után sült el a fegyver: barátját bénította le a zalai férfi

Vadászat után sebesítette meg barátját egy férfi, az áldozat maradandó sérüléseket szenvedett.
Dr. Németh Eszter, a főügyészség helyettes sajtószóvivője elmondta, hogy egy 41 éves, zalaszentgyörgyi férfi 2025. január 25-én Ozmánük külterületére látogatott vadászni. Itt egy szarvast is elejtett. Ezt követően ismét tűzkész állapotba helyezte a lőfegyvert, de mivel nem kellett több lövést leadnia, úgy hagyta.
Amikor leszállt a vadászlesről, a tűzkész fegyvert a gépkocsija hátsó ülésére helyezte, a nyitott állapotban lévő fegyvertokba. Ilyen állapotban betért Ozánbükbe a barátjáért.
Míg a sértett a jobb hátsó ajtót nyitotta ki, hogy betegye a táskáját, a férfi a bal oldalon be akarta cipzározni a fegyvertokot - ekkor sült el a fegyver. A lövés a sértett combját találta el, ami fogyatékosságot okozó sérülést eredményezett.
Az ügyészség tájékoztatója szerint a baleset a lőfegyver tartására vonatkozó szabályok megszegése miatt történt. Ezek szerint lakott területen és közterületen a fegyvert csak ürítve, tokban szabad szállítani.
A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfi ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat. Fegyverrel való tevékenységtől való eltiltás mellett felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozták - írja a ZAOL.
