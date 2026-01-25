Most kaptuk: tűz ütött ki a lakótelepen, nagy erőkkel menekítik az embereket

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy magasföldszinti lakás Lábatlanban, a Piszkei lakótelepen. Az esethez nyergesújfalui, bajnai, esztergomi hivatásos tűzoltókat, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűzoltók több embert kimentettek az épületből, szellőztetik a lépcsőházat, oltják a tüzet, illetve átvizsgálják a négyemeletes társasházat - közölte a katasztrófavédelem.



