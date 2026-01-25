Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Most kaptuk: tűz ütött ki a lakótelepen, nagy erőkkel menekítik az embereket

Most kaptuk: tűz ütött ki a lakótelepen, nagy erőkkel menekítik az embereket

lakótelep
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 13:09 / FRISSÍTÉS: 2026. január 25. 13:11
menekítéslakástűzoltóktűz
Több tűzoltóegységet is riasztottak a helyszínre.
N.T.
A szerző cikkei

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy magasföldszinti lakás Lábatlanban, a Piszkei lakótelepen. Az esethez nyergesújfalui, bajnai, esztergomi hivatásos tűzoltókat, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűzoltók több embert kimentettek az épületből, szellőztetik a lépcsőházat, oltják a tüzet, illetve átvizsgálják a négyemeletes társasházat - közölte a katasztrófavédelem


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu