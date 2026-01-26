Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új fejlemény Stadler József megégett unokájáról: ez történik most a kis Benivel

Stadler József
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 19:20
kisfiúgyámhatóságmegégett
Súlyos égési sérüléseket szenvedett az az ötéves kisfiú, akire ráömlött a forró abálólé a szabadszállási református parókia kertjében rendezett disznóvágáson. A kis Beni, a néhai Stadler József élettársának unokája. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, ha szükséges, az ügybe a gyámhatóság is bekapcsolódik.
Bors
A szerző cikkei

Mint arról a Bors is beszámolt, ráömlött a forró abálólé egy ötéves kisfiúra, a szabadszállási református parókia kertjében rendezett disznóvágáson. A rendezvényen a presbitérium tagjai, vagyis a gyülekezet világi vezetői vettek részt. Egy édesapa a gyermekét is magával vitte. Beni egyébként a 2017-ben elhunyt népszerű vállalkozó, Stadler József volt párjának unokája.

Stadler József
Stadler József párjának unokája a református parókia kertjében égett meg
Fotó: Máté Krisztián / Bors

A Borsnak Pálinkás Gyula parókus őszintén elmondta, hogy mi történt: a presbitérium tagjai a hús feldolgozása után már bementek az udvarról az épületbe, ám a kisfiú kiszaladt, megcsúszott a jégen, és a forró levet tartalmazó, 15 literes vödörhöz esett. Beni a combján, a hátán is a fenekén is megégett. Több plasztikai műtét vár rá.

Stadler József unokáját kórházba szállították

A baleset nem végződött tragédiával, de a rendőrség az ügyben vizsgálatot indított. Balogi Zsófia családjogi szakjogász lapunknak kifejtette: lehet, bár nem valószínű, hogy az esettel kapcsolatban a gyámhatóságnak is lesz feladata.

Mivel a kórház a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja, az esetet köteles jelenteni a gyámhatóság felé, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a szülők veszélyeztető magatartása vezetett a baleset bekövetkezéséhez. Ha ezt nem teszi, súlyos mulasztást követ el. Az esetleges jelzés nyomán elindul a védelembevételi eljárás, de ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kisfiút valóban védelembe veszik 

– magyarázta az ügyvéd. A gyámhatóság ilyenkor azt vizsgálja, hogy valóban szó volt-e veszélyeztetésről, illetve a család eleve ismert volt-e előttük, vagyis korábban is az ügyfelük volt-e más eset kapcsán. Ha ezekről nincs szó, az esetet általában az úgynevezett, hatósági intézkedésnek nem minősülő alapellátás keretein belül megoldják.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu