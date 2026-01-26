Új fejlemény Stadler József megégett unokájáról: ez történik most a kis Benivel

Mint arról a Bors is beszámolt, ráömlött a forró abálólé egy ötéves kisfiúra, a szabadszállási református parókia kertjében rendezett disznóvágáson. A rendezvényen a presbitérium tagjai, vagyis a gyülekezet világi vezetői vettek részt. Egy édesapa a gyermekét is magával vitte. Beni egyébként a 2017-ben elhunyt népszerű vállalkozó, Stadler József volt párjának unokája.
A Borsnak Pálinkás Gyula parókus őszintén elmondta, hogy mi történt: a presbitérium tagjai a hús feldolgozása után már bementek az udvarról az épületbe, ám a kisfiú kiszaladt, megcsúszott a jégen, és a forró levet tartalmazó, 15 literes vödörhöz esett. Beni a combján, a hátán is a fenekén is megégett. Több plasztikai műtét vár rá.
A baleset nem végződött tragédiával, de a rendőrség az ügyben vizsgálatot indított. Balogi Zsófia családjogi szakjogász lapunknak kifejtette: lehet, bár nem valószínű, hogy az esettel kapcsolatban a gyámhatóságnak is lesz feladata.
Mivel a kórház a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja, az esetet köteles jelenteni a gyámhatóság felé, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a szülők veszélyeztető magatartása vezetett a baleset bekövetkezéséhez. Ha ezt nem teszi, súlyos mulasztást követ el. Az esetleges jelzés nyomán elindul a védelembevételi eljárás, de ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kisfiút valóban védelembe veszik
– magyarázta az ügyvéd. A gyámhatóság ilyenkor azt vizsgálja, hogy valóban szó volt-e veszélyeztetésről, illetve a család eleve ismert volt-e előttük, vagyis korábban is az ügyfelük volt-e más eset kapcsán. Ha ezekről nincs szó, az esetet általában az úgynevezett, hatósági intézkedésnek nem minősülő alapellátás keretein belül megoldják.
