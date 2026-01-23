„Nagyon súlyos az állapota” – ráborult a forró abálólé Stadler József ötéves unokájára, jelenleg is az életéért küzdenek

Úgy tudni, hogy az orvosok egy fővárosi kórházban küzdenek az 5 éves Benjáminért, aki nagyon súlyosan megégett, amikor a forró abálólé ráborult. A borzalmas esetről a Stadler József volt élettársa, Elvira számolt be.
Benjámint az apukája és az ő édesanyja, a másik nagymama vitte el a református gyülekezet által szervezett disznótorra. A kisfiú megcsúszott a jégen, és abba az edénybe próbált belekapaszkodni, amiben az abálólé volt. Korábban ebből merték szét kisebb tálakba a forró levet, ám valaki elfelejtette lefedni a nagy kondért.
Elvira elmondása alapján a kis Beni egész hátát megégette a tűzforró folyadék, emellett a feneke és a combja is megsérült. A mentők perceken belül a helyszínre értek, és a kecskeméti kórházba vitték, ahonnan Budapestre szállították.
Nagyon súlyos az állapota, és nagyon fáj mindene. Olyan erősek a kínok, hogy minden átkötözésnél el kell altatni, márpedig ez minden másnap esedékes. Próbálja a lehető legbátrabban viselni, az orvosok és nővérek előtt pedig le a kalappal, hogy mekkora türelemmel és szakértelemmel segítenek rajta
– mondta a Blikknek Elvira.
A kisfiú érintett testfelületein bőrpótló műtétet hajtanak végre. Testének több mint tíz százaléka megégett.
