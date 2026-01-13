Ferihegyi leállás: túrázás, baráti kiruccanás maradt el az extrém időjárás miatt

Az extrém időjárás, az ónos eső megnehezítette a közlekedést a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is, ami miatt napközben körülbelül két órára le is állt a légi forgalom. Összesen hét járatot töröltek. A magyar utasok elhagyták a repteret, míg a külföldieket hotelekben szállásolták el. A délelőtti órákban egy baleset is történt a reptéren, az Ethiopian Airlines egyik gépének orrfutóműve lecsúszott a pályáról.
Az időjárási viszontagságok miatt felszállási stop-ot rendeltek el, amiért végül 13 órakor sajtótájékoztatót is tartottak a repülőtéren.
13 órakor újra megnyílik mind a két pálya, repülhetnek a gépek, viszont továbbra is harmadfokozatú készültség van érvényben az időjárás miatt. A délelőtt folyamán történt egy incidens, amikor is az Ethiopian Airlines egyik gépének az orrfutóműve megcsúszott a pályán és fennakadt. A hatóságokkal közösen vizsgálják mi történhetett és jelenleg is próbálják kiszabadítani a gépet. Ez egy teherszállító, tehát nem voltak rajta utasok. Személyi sérülés nem történt
– mondta el a sajtótájékoztató keretein belül Valentínyi Katalin a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója.
Információink szerint hét járatot töröltek az extrém időjárás miatt. Az azokra várakozó magyarok elhagyták a repülőteret, míg a külföldiek az információs pulthoz kellett, hogy menjenek, ott kaptak eligazítást és segítséget, hogy melyik hotelben tudnak megszállni addig, míg újra nem indítják a járataikat.
Törölték a járatomat és most itt kell várakoznom Budapesten. Túrázni indultunk volna a barátnőmmel Görögországba
– mondta el lapunknak Mario.
Míg egy másik férfi a barátaival volt. Épp sorban álltak az információs pultnál.
A mi járatunkat is törölték, jelenleg a barátaimra várok. Ők intézik, hogy melyik hotelbe megyünk és megkérdezik, melyik buszra kell felszállni hozzá. A célunk az volt, hogy Budapestről eljussunk Thessalonikibe
– mesélte John.
Törölték az izraeli járatomat. A sorban állunk és keressük, hogy hol tudunk aludni vagy másik géppel haza menni. Egyébként a budapesti járatunkat már korábban is törölték. Jelenleg nem tudom, mit csináljunk, nem vagyunk biztosak semmiben
– mondta aggódva Ron.
Én itt vagyok a gyerekemmel a reptéren. 5 napot voltunk a lánytestvéremnél Budapesten. Vissza akartunk utazni Izraelbe, de nem sikerült. Most inkább visszamegyünk a testvéremhez. Holnap pedig visszajövünk újra, hátha indul a gépünk
– mondta el lapunknak Mera.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.