Ferihegyi leállás: túrázás, baráti kiruccanás maradt el az extrém időjárás miatt

Az extrém időjárás, az ónos eső megnehezítette a közlekedést a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is, ami miatt napközben körülbelül két órára le is állt a légi forgalom. Összesen hét járatot töröltek. A magyar utasok elhagyták a repteret, míg a külföldieket hotelekben szállásolták el. A délelőtti órákban egy baleset is történt a reptéren, az Ethiopian Airlines egyik gépének orrfutóműve lecsúszott a pályáról.

Kisebb tömeg várakozik a repülőtéren, ők ma már nem repülnek el / Fotó: Bors

Az ónos eső miatt megállt a forgalom a repülőtéren

Az időjárási viszontagságok miatt felszállási stop-ot rendeltek el, amiért végül 13 órakor sajtótájékoztatót is tartottak a repülőtéren.

13 órakor újra megnyílik mind a két pálya, repülhetnek a gépek, viszont továbbra is harmadfokozatú készültség van érvényben az időjárás miatt. A délelőtt folyamán történt egy incidens, amikor is az Ethiopian Airlines egyik gépének az orrfutóműve megcsúszott a pályán és fennakadt. A hatóságokkal közösen vizsgálják mi történhetett és jelenleg is próbálják kiszabadítani a gépet. Ez egy teherszállító, tehát nem voltak rajta utasok. Személyi sérülés nem történt

– mondta el a sajtótájékoztató keretein belül Valentínyi Katalin a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója.

Információink szerint hét járatot töröltek az extrém időjárás miatt. Az azokra várakozó magyarok elhagyták a repülőteret, míg a külföldiek az információs pulthoz kellett, hogy menjenek, ott kaptak eligazítást és segítséget, hogy melyik hotelben tudnak megszállni addig, míg újra nem indítják a járataikat.



Törölték a járatomat és most itt kell várakoznom Budapesten. Túrázni indultunk volna a barátnőmmel Görögországba

– mondta el lapunknak Mario.

Mario a barátnőjével utazott volna / Fotó: Bors

Míg egy másik férfi a barátaival volt. Épp sorban álltak az információs pultnál.

A mi járatunkat is törölték, jelenleg a barátaimra várok. Ők intézik, hogy melyik hotelbe megyünk és megkérdezik, melyik buszra kell felszállni hozzá. A célunk az volt, hogy Budapestről eljussunk Thessalonikibe

– mesélte John.

John a barátaival utazott volna tovább / Fotó: Bors

Törölték az izraeli járatomat. A sorban állunk és keressük, hogy hol tudunk aludni vagy másik géppel haza menni. Egyébként a budapesti járatunkat már korábban is törölték. Jelenleg nem tudom, mit csináljunk, nem vagyunk biztosak semmiben

– mondta aggódva Ron.