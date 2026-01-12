Nem sokon múlt a tragédia: a hóban fekve találtak rá a rendőrök a szökött fiúra

Január 11-én, este érkezett a bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra arról, hogy megszökött egy budai kórházból egy 14 éves fiú. A BRFK azonnal körözést adott ki, majd nagy erőkkel keresni kezdték a fiatalt.

Még épp időben találták meg a rendőrök a fiatal fiút / Fotó: Gé / MW

A hóban fekve bukkantak rá a rendőrök a fiúra

A gyerekre négy és fél órával később a VIII. kerületben, a Népszínház utcában, a hóban fekve találták rá a Készenléti Rendőrség járőrei.

A fiú nagy nehezen annyit tudott elmondani, hogy rengeteg alkoholt ivott, nem tud mozogni, azért feküdt le az utcán.

A rendőrök ezután mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Szerencsére a rendőrök időben megtalálták, különben a -5, -8 fok körüli hidegben súlyosan kihűlhetett – akár meg is halhatott volna - írják a Police.hu oldalán.



