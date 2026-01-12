Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Nem sokon múlt a tragédia: a hóban fekve találtak rá a rendőrök a szökött fiúra

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 12:50
Akár meg is halhatott volna. A hírek szerint a rendőrök még épp időben találták meg a 14 éves fiatalt, akire ittas állapotban bukkanta rá.
Január 11-én, este érkezett a bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra arról, hogy megszökött egy budai kórházból egy 14 éves fiú. A BRFK azonnal körözést adott ki, majd nagy erőkkel keresni kezdték a fiatalt.

eltűnt, rendőrség
Még épp időben találták meg a rendőrök a fiatal fiút / Fotó: Gé / MW

A hóban fekve bukkantak rá a rendőrök a fiúra

A gyerekre négy és fél órával később a VIII. kerületben, a Népszínház utcában, a hóban fekve találták rá a Készenléti Rendőrség járőrei. 

A fiú nagy nehezen annyit tudott elmondani, hogy rengeteg alkoholt ivott, nem tud mozogni, azért feküdt le az utcán.

A rendőrök ezután mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Szerencsére a rendőrök időben megtalálták, különben a -5, -8 fok körüli hidegben súlyosan kihűlhetett – akár meg is halhatott volna - írják a Police.hu oldalán.


 

 

