Szabadulása után zsarolni és zaklatni kezdte jótevőjét – bilincsben vitték el a pilismaróti férfit

Zsarolás, zaklatás és csalás miatt kell felelnie annak az 52 éves pilismaróti férfinak, aki alig néhány héttel a börtönből való szabadulása után fordult szembe azzal az idős emberrel, aki korábban segíteni próbált neki visszailleszkedni a társadalomba.

Újra börtönbe kerülhet a pilismaróti férfi / Fotó: Illusztráció - Pexels

A pilismaróti férfi jótevője ellen fordult

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi szabadulását követően többször is pénzt kapott a sértettől, aki jó szándékból anyagi támogatással próbálta segíteni őt újrakezdeni. A gyanúsítottnak azonban ez nem bizonyult elegendőnek: előbb e-mailben, majd telefonos üzenetekben kezdett további összegeket követelni.

Amikor a sértett jelezte, hogy nem kíván a továbbiakban kapcsolatot fenntartani, és megkérte, hogy hagyja abba a zaklatását, a férfi nem hátrált meg. Telefonon rendszeresen hívogatta az idős embert, majd személyesen is megjelent a lakóhelyén.

A nyomozás során az is kiderült, hogy V. Attila több alkalommal visszaélt a sértett nevével, és annak felhasználásával gyűjtött adományokat.

A történtek miatt a sértett végül a rendőrséghez fordult. A feljelentést követően a váci nyomozók eljárást indítottak, és több helyszínen is megpróbálták felkutatni a bűncselekményekkel gyanúsítható férfit. Mivel az intézkedések kezdetben nem vezettek eredményre, a hatóságok elrendelték a körözését - írja a Police.hu

A Pest vármegyei és váci rendőrök végül Budapesten fogták el a zsarolással gyanúsított férfit. Előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. A Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya jelenleg csalás, zaklatás és zsarolás miatt folytat eljárást V. Attila ellen.