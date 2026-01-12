Szabadulása után zsarolni és zaklatni kezdte jótevőjét – bilincsben vitték el a pilismaróti férfit

Zsarolás, zaklatás és csalás miatt kell felelnie annak az 52 éves pilismaróti férfinak, aki alig néhány héttel a börtönből való szabadulása után fordult szembe azzal az idős emberrel, aki korábban segíteni próbált neki visszailleszkedni a társadalomba.
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi szabadulását követően többször is pénzt kapott a sértettől, aki jó szándékból anyagi támogatással próbálta segíteni őt újrakezdeni. A gyanúsítottnak azonban ez nem bizonyult elegendőnek: előbb e-mailben, majd telefonos üzenetekben kezdett további összegeket követelni.
Amikor a sértett jelezte, hogy nem kíván a továbbiakban kapcsolatot fenntartani, és megkérte, hogy hagyja abba a zaklatását, a férfi nem hátrált meg. Telefonon rendszeresen hívogatta az idős embert, majd személyesen is megjelent a lakóhelyén.
A nyomozás során az is kiderült, hogy V. Attila több alkalommal visszaélt a sértett nevével, és annak felhasználásával gyűjtött adományokat.
A történtek miatt a sértett végül a rendőrséghez fordult. A feljelentést követően a váci nyomozók eljárást indítottak, és több helyszínen is megpróbálták felkutatni a bűncselekményekkel gyanúsítható férfit. Mivel az intézkedések kezdetben nem vezettek eredményre, a hatóságok elrendelték a körözését - írja a Police.hu
A Pest vármegyei és váci rendőrök végül Budapesten fogták el a zsarolással gyanúsított férfit. Előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. A Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya jelenleg csalás, zaklatás és zsarolás miatt folytat eljárást V. Attila ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.