Angyalarcú, 15 éves lány tűnt el Ercsi és Budapest között – kétségbeesett a családja

Napok óta keresik a 15 éves Jónás Violát, aki még karácsony másnapján tűnt el, és azóta sem adott életjelet magáról. Az eltűnt lány Ercsi, Százhalombatta és Budapest környékén lehet, a családja pedig kétségbeesetten próbálja megtalálni.

A rendőrség is körözi a fiatal lányt, aki már eltűntként van nyilvántartva Fotó: Police.hu

Eltűnt a 15 éves Jónás Viola

Viola édesanyja, Aranka lapunknak elmondta: december 25-én engedte el a lányt Ercsibe, a barátjához. A megbeszéltek szerint Viola délután hazatért volna, ám ez nem történt meg.

Felhívtam, hogy induljon haza, de nem volt hajlandó. Azt mondta, nem akar. Végül lementünk érte, de mire odaértünk, addigra megszökött a fiúval

– idézte fel az anya az eltűnés körülményeit. A család aggodalmát fokozza, hogy Viola azóta teljesen elérhetetlenné vált. Telefonja ki van kapcsolva, sőt információik szerint nem is vitte magával.

Azt mondták, hogy a fiúnak a nagymamájánál hagyta a telefonját. Ott voltak együtt, mivel a nagymama nevelte fel a fiút

– mondta Aranka.