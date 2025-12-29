Angyalarcú, 15 éves lány tűnt el Ercsi és Budapest között – kétségbeesett a családja

Napok óta keresik a 15 éves Jónás Violát, aki még karácsony másnapján tűnt el, és azóta sem adott életjelet magáról. Az eltűnt lány Ercsi, Százhalombatta és Budapest környékén lehet, a családja pedig kétségbeesetten próbálja megtalálni.
Viola édesanyja, Aranka lapunknak elmondta: december 25-én engedte el a lányt Ercsibe, a barátjához. A megbeszéltek szerint Viola délután hazatért volna, ám ez nem történt meg.
Felhívtam, hogy induljon haza, de nem volt hajlandó. Azt mondta, nem akar. Végül lementünk érte, de mire odaértünk, addigra megszökött a fiúval
– idézte fel az anya az eltűnés körülményeit. A család aggodalmát fokozza, hogy Viola azóta teljesen elérhetetlenné vált. Telefonja ki van kapcsolva, sőt információik szerint nem is vitte magával.
Azt mondták, hogy a fiúnak a nagymamájánál hagyta a telefonját. Ott voltak együtt, mivel a nagymama nevelte fel a fiút
– mondta Aranka.
A rendőrség körözést adott ki a 15 éves lány eltűnése miatt, a család pedig rokonoknál, ismerősöknél is keresi őt Ercsiben, ám eddig nem jártak sikerrel. Az édesanya szerint kapcsolatba léptek a fiú családjával is, akik azonban állításuk szerint nem tudják, hol lehetnek a fiatalok.
Azt mondják, nem tudják, hol vannak, és vetessük le a körözést, hátha akkor előkerülnek. Szerintem ez nem igaz, biztos vagyok benne, hogy tudnak valamit, csak nem akarják elmondani
– fogalmazott az aggódó édesanya.
A lányt a közösségi médiában is keresik, az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban több poszt is megjelent róla. A család jutalmat is felajánlott annak, aki érdemi információval tud szolgálni Viola hollétéről.
Aki bármit tud a 15 éves Jónás Viola tartózkodási helyéről, hívja a 06-70-803-9297-es telefonszámot, vagy értesítse a rendőrséget.
