Mégsem találták meg Mátyást? Álhírek terjednek az eltűnt fiatalról

Az elmúlt órákban olyan információk kezdtek terjedni, miszerint megtalálták a napok óta eltűnt Egressy Mátyást, a hírt azonban a fiatal édesapja határozottan cáfolta.

Megtalálták Egressy Mátyást? / Illusztráció: Zalai hírlap

A 18 éves fiú szombat éjjel tűnt el, miután barátaival szórakozni indult a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyre. A megtalálásáról szóló álhír egy Facebook-csoportban jelent meg, amelyet azóta az oldal adminisztrátora felfüggesztett.

A hírek elterjedése után megkeresték Mátyás édesapját, hogy megerősítést adjon a híresztelésekkel kapcsolatban. Az apa elmondta: az információk teljes mértékben hamisak, fiát továbbra sem találták meg.

Itt látták utoljára Egressy Mátyást

A rendőrség és a család szombat hajnalban még kereste Mátyást a szórakozóhelyen, majd hazafelé indultak, azonban a fiatal már nem érkezett meg otthonába.

Az eddigi információk szerint Mátyás a 907-es éjszakai buszra szállt fel a Március 15. téren, ahol elaludt. Hajnali 4 órakor a buszsofőr ébresztette fel és szállította le. Ezután HÉV-re szállt, amellyel Csömörre utazott, majd visszatért Budapestre, ahol metróra ült.

Vasárnap hajnalban ismerősei utoljára Pestszentlőrincen látták, azonban ekkor elszaladt, és azóta nem találták meg.

Időközben előkerült egy felvétel a Lánchídról, amelyen vasárnap reggel 6 óra 37 perckor egy személy a Dunába esik. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy az esetnek köze lehet-e az eltűnt Egressy Mátyáshoz - írja az Origo.