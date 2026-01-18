„Reméljük, hogy minél többen eljönnek” – keresőakció indult az eltűnt Egressy Mátyásért, itt látták utoljára

Két napja keresik eltűntként Egressy Mátyást. A fiatal, 18 éves srácnak január 17-én, szombat hajnalban veszett nyoma. Mátyás egy lipótvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival, ahol drogot csempézhettek az italába, ezt követően tűnt el. Most keresőakció indult a megtalálására. Minden perc számít!

Nagy erőkkel kutatnak az eltűnt Mátyás után / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Mi történt az eltűnt Egressy Mátyással?

Egressy Mátyás vidáman bulizott a lipótvárosi szórakozóhelyen a barátaival. A társaság nem is sejtette, hogy végül nagy baj történhet. Az eltűnt Mátyás családja szerint a fiatal srác a kelleténél többet ivott a szórakozóhelyen, ráadásul drogot csempézhettek az italába. Meglehetősen bódultan, zavarodottan viharzott el a helyről, hogy hazamenjen, ám sajnos nem ért oda:

felszállt a Március 15-e téren a 907-es éjszakai járatra,

onnan körjárattal előbb Kelenföldön,

majd végül az Örs vezér téren kötött ki. A buszsofőr leszállította őt - azóta nem találják.

Az eltűnt Mátyás megtalálásáért a férfi testvére, Kovács Dorka riadóztató posztok tucatjaival árasztotta el a közösségi médiát. Dorka a Borsnak korábban elmondta, testvére telefonját utoljára Kelenföldön mérték be. Az eltűnés napján, délután 4 órakor kapott egy telefont, hogy Mátyást kora hajnalban egy fiatal társaság látta reggel 5 órakor az Örs vezér téren.

"Amikor oda próbált menni hozzá ez a fiútársaság, nagyon félt és hajtogatta nekik, hogy segítsenek neki. A nevét nem tudta megmondani. Mátyás azt ismételgette az egyik srácnak folyamatosan, hogy neki a 11. kerületbe, haza kell jutnia. Látták rajta, hogy bajba van, az egész oldala saras volt. Elesett vagy ellökhették, mi szerintünk az utóbbi, mert azt hajtogatta, hogy a telefonját elvették, nincs nála semmi. Előtte nála a volt a lakáskulcs, telefon, pénztárca iratokkal, pénzzel és snüssz" – mondta akkor szomorúan, kiemelve: a társaságtól félt, mert előtte testvérét kirabolták.

Külön Facebook-oldalt hoztak létre Egressy Mátyás eltűnt néven, hogy a lehető legtöbb információt megtudjanak a férfi hollétéről. Nagy Laci eltűntkereső nemrég egy posztot tett közzé, hogy fiatalt január 18-án újra látták, kilométerekkel az eltűnése helyéről.

A legfrissebb infó szerint Matyit Pestszentlőrincen a Nagybánya utca és Sió utca kereszteződésénél felismerte egy barátnője, aki a szüleivel autóból kereste őt, de mire megfordultak az autóval, Matyi elrohant előlük.

– jelezte az eltűntkereső, kiemelve: hatalmas keresőakciót indítanak.