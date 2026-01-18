„Reméljük, hogy minél többen eljönnek” – keresőakció indult az eltűnt Egressy Mátyásért, itt látták utoljára

Két napja keresik eltűntként Egressy Mátyást. A fiatal, 18 éves srácnak január 17-én, szombat hajnalban veszett nyoma. Mátyás egy lipótvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival, ahol drogot csempézhettek az italába, ezt követően tűnt el. Most keresőakció indult a megtalálására. Minden perc számít!
Egressy Mátyás vidáman bulizott a lipótvárosi szórakozóhelyen a barátaival. A társaság nem is sejtette, hogy végül nagy baj történhet. Az eltűnt Mátyás családja szerint a fiatal srác a kelleténél többet ivott a szórakozóhelyen, ráadásul drogot csempézhettek az italába. Meglehetősen bódultan, zavarodottan viharzott el a helyről, hogy hazamenjen, ám sajnos nem ért oda:
Az eltűnt Mátyás megtalálásáért a férfi testvére, Kovács Dorka riadóztató posztok tucatjaival árasztotta el a közösségi médiát. Dorka a Borsnak korábban elmondta, testvére telefonját utoljára Kelenföldön mérték be. Az eltűnés napján, délután 4 órakor kapott egy telefont, hogy Mátyást kora hajnalban egy fiatal társaság látta reggel 5 órakor az Örs vezér téren.
"Amikor oda próbált menni hozzá ez a fiútársaság, nagyon félt és hajtogatta nekik, hogy segítsenek neki. A nevét nem tudta megmondani. Mátyás azt ismételgette az egyik srácnak folyamatosan, hogy neki a 11. kerületbe, haza kell jutnia. Látták rajta, hogy bajba van, az egész oldala saras volt. Elesett vagy ellökhették, mi szerintünk az utóbbi, mert azt hajtogatta, hogy a telefonját elvették, nincs nála semmi. Előtte nála a volt a lakáskulcs, telefon, pénztárca iratokkal, pénzzel és snüssz" – mondta akkor szomorúan, kiemelve: a társaságtól félt, mert előtte testvérét kirabolták.
Külön Facebook-oldalt hoztak létre Egressy Mátyás eltűnt néven, hogy a lehető legtöbb információt megtudjanak a férfi hollétéről. Nagy Laci eltűntkereső nemrég egy posztot tett közzé, hogy fiatalt január 18-án újra látták, kilométerekkel az eltűnése helyéről.
A legfrissebb infó szerint Matyit Pestszentlőrincen a Nagybánya utca és Sió utca kereszteződésénél felismerte egy barátnője, aki a szüleivel autóból kereste őt, de mire megfordultak az autóval, Matyi elrohant előlük.
– jelezte az eltűntkereső, kiemelve: hatalmas keresőakciót indítanak.
Visszatért a remény, hogy mihamarabb időben megtalálják Egressy Mátyást! Január 18-án délután 3 órától a rendőrség, Mátyás családja és barátai, és több keresőcsapat is kutatnak utána a pestszentlőrinci Balassa Bálint utcától kezdve.
A keresésben a Help Mentőkutyás Egyesület is részt vesz, akik közül Bernát Zsolt, az egyesület elnöke elmondta a Borsnak, hogy Pestszentlőrincet szektorokra fogják osztani, és alaposan átfésülik a környéket.
Reméljük, hogy minél többen eljönnek! Gyalogosan, zseblámpával járjuk körbe a környéket, GPS-t és térképeket használunk, környező épületeket is megnézünk, pincéket, alagsorokat, ha úgy adódik. Annyi idő telt el Mátyás eltűnése óta, hogy kutyákat nem tudunk sajnos bevetni. Szorít minket az idő, hogy mihamarabb megtaláljuk, mert az is benne van a pakliban, hogy felül egy tömegközlekedési eszközre és több száz kilométerrel arrébb is eljuthat.
– árulta el a Borsnak Bernát Zsolt.
Az Egressy Mátyás megtalálására kiadott rendőrségi körözést ITT nézheted meg.
