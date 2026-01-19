Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Új videón a Louvre kirablása: a tolvajok puszta kézzel törték be a vitrineket

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 16:40
A híres francia múzeum rablását követően még mindig nem tudni, hogy hol lehetnek a több milliárdot érő ékszerek. Azonban most egy újabb biztonsági kamera felvétel látott napot a rablás menetéről.

Biztonsági kamerák rögzítették, amint a Louvre-tolvajok több vitrint is betörnek, és ellopják a 88 millió euró (33,9 milliárd forint) értékű ékszereket.

Új videó látott napvilágot a Louvre-rablásról.
Új videó látott napvilágot a Louvre-rablásról   Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

Puszta kézzel törte be a Louvre vitrinjeit a tolvaj

Egy francia csatorna híradója, a Sept à Huit osztotta meg azt az eddig még nem látott, egyperces felvételt, amin a két betörő látható a Louvre épületében. A biztonsági kamera felvételén látható, amint könyökkel töri be egyikőjük az üvegvitrint, majd zsebre vágja az értékes ékszereket. Végül felveszi az üvegszilánkok közül a táskáját, majd ketten esnek neki egy másik, nagyobb vitrinnek, mielőtt még gyorsan megléptek volna a bűntény helyszínéről.

A teljes művelet mindössze négy percig tartott, október 19-én reggel 9:35-től 9:39-ig a Louvre Apollo Galériájában.

Egy héten belül két, harmincas éveiben járó Seine-Saint-Denis megyei férfit tartóztattak le a bűnténnyel kapcsolatban, egyiküket a Charles de Gaulle repülőtéren, miközben egy Algériába tartó gépre próbált felszállni. Október 29-én további öt gyanúsítottat tartóztattak le, akik közül csak egyet feltételeztek az összesen négyfős csapat tagjának, később közülük 3 személyt elengedtek. Egy ötödik gyanúsítottat, egy 38 éves nőt, aki az egyik férfi élettársa, szintén bűnrészességgel vádolnak, de a tárgyalás idejére bírói felügyelet alatt szabadlábra helyezték.

A hatóságoknak a mai napig fogalmuk sincs arról, hogy valaki megrendelte-e a rablást, ráadásul az ellopott ékszerek sem kerültek elő. Mindezek ellenére nem adják fel a nyomozást.

A Louvre elnöke, Laurence des Cars azóta elismerte, hogy a múzeum kudarcot vallott a biztonság terén. Az incidens óta a biztonsági intézkedéseket megszigorították Franciaország kulturális intézményei körül, és a múzeum legértékesebb ékszereinek egy részét a Francia Banknak adták át - írta a Daily Mail.

 

